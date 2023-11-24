統計：區選160候選人擺街站、造勢 地署稱89人有申請

指引：擺街站、直幡要向地政處申請

區選臨近，候選人積極擺設街站，多區旗海飄揚。選管會主席陸啟康上周在區選簡介會上，特別提醒候選人不能違規在路旁懸掛直幡宣傳。根據選舉活動指引，如候選人欲暫時佔用政府土地舉行選舉活動，例如擺街站、展示易拉架及直幡等，要先向各區地政處申請。

地政總署回覆本報，共89名候選人申請於本月11日至24日期間，在政府土地進行競選活動，佔全部（直選及三會間選）399名候選人兩成多，署方批出其中88項申請。本報透過實地觀察及翻查候選人社交網站，統計171名直選候選人中，最少160人曾擺設街站或舉行造勢大會。

選舉事務處回覆本報表示，在缺乏確實佐證下，不會評論有關觀察或揣測。處方表示，候選人可按需要決定是否申請在政府土地進行競選活動，並非所有候選人均會申請，選管會已要求選舉主任巡查選舉廣告是否合規，如發現違規會按既定機制處理。截至本月6日，各選舉主任接獲21宗關於競選活動及276宗有關展示選舉廣告的投訴。

選舉處：可按需要決定申請否 議員促確保道路安全下放寬規定

地政總署分三階段開放申請在政府土地辦競選活動，候選人需於每階段至少一周前遞交申請，按總署指引，候選人申請佔用的政府土地不得超過兩平方米、高度不得超過兩米（見表），但未列有罰則。身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，現時指引行之有效，惟部分新人未必清楚相關規定，不過他認為，地政總署批出的街站範圍較狹窄。

前離島區議員、工聯會立法會議員鄧家彪指現時程序繁瑣，舉例房署及地政總署各有規定，冀政府在確保道路安全的前提下放寬規定，「宣傳應盡量寬鬆、彈性，以不要增加候選人負擔為原則。（政府）又叫人踴躍投票，又叫候選人努力，又期望競爭激烈，加這麼多繁瑣（程序）綁手綁腳，都不公道」。前深水埗區議員、新民黨立法會議員李梓敬稱，以其經驗候選人單是派傳單未必向地政總署申請，但投票日涉及各候選人分配街站地點，大家均會按指引申請。他說政府也積極宣傳選舉，認為選舉為時甚短，冀在平衡選舉氣氛及道路安全下放寬規定。

對於會否放寬相關規定，選舉處表示政府及選管會不時檢視各項選舉安排，會按實際情况和需要考慮適當優化。

明報記者

（區議會選舉）