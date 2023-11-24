明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

統計：區選160候選人擺街站、造勢 地署稱89人有申請

【明報專訊】據選舉活動指引，候選人在政府土地擺街站要先向地政總署申請，據總署回覆查詢，選舉期首兩周共有89名區選候選人有按規定申請。本報統計，最少160名直選候選人曾在官地擺街站或舉行造勢大會，意味最少近半人未按指引申請。選舉事務處回覆時拒評「缺乏確實佐證」的觀察或揣測，表示候選人可按需要決定是否提交申請，有候選人沒申請屬正常現象。有曾參與區選的立法會議員指現時申請程序繁瑣、今屆選舉為時短，冀政府在有條件下放寬規定。

指引：擺街站、直幡要向地政處申請

區選臨近，候選人積極擺設街站，多區旗海飄揚。選管會主席陸啟康上周在區選簡介會上，特別提醒候選人不能違規在路旁懸掛直幡宣傳。根據選舉活動指引，如候選人欲暫時佔用政府土地舉行選舉活動，例如擺街站、展示易拉架及直幡等，要先向各區地政處申請。

地政總署回覆本報，共89名候選人申請於本月11日至24日期間，在政府土地進行競選活動，佔全部（直選及三會間選）399名候選人兩成多，署方批出其中88項申請。本報透過實地觀察及翻查候選人社交網站，統計171名直選候選人中，最少160人曾擺設街站或舉行造勢大會。

選舉事務處回覆本報表示，在缺乏確實佐證下，不會評論有關觀察或揣測。處方表示，候選人可按需要決定是否申請在政府土地進行競選活動，並非所有候選人均會申請，選管會已要求選舉主任巡查選舉廣告是否合規，如發現違規會按既定機制處理。截至本月6日，各選舉主任接獲21宗關於競選活動及276宗有關展示選舉廣告的投訴。

選舉處：可按需要決定申請否 議員促確保道路安全下放寬規定

地政總署分三階段開放申請在政府土地辦競選活動，候選人需於每階段至少一周前遞交申請，按總署指引，候選人申請佔用的政府土地不得超過兩平方米、高度不得超過兩米（見表），但未列有罰則。身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，現時指引行之有效，惟部分新人未必清楚相關規定，不過他認為，地政總署批出的街站範圍較狹窄。

前離島區議員、工聯會立法會議員鄧家彪指現時程序繁瑣，舉例房署及地政總署各有規定，冀政府在確保道路安全的前提下放寬規定，「宣傳應盡量寬鬆、彈性，以不要增加候選人負擔為原則。（政府）又叫人踴躍投票，又叫候選人努力，又期望競爭激烈，加這麼多繁瑣（程序）綁手綁腳，都不公道」。前深水埗區議員、新民黨立法會議員李梓敬稱，以其經驗候選人單是派傳單未必向地政總署申請，但投票日涉及各候選人分配街站地點，大家均會按指引申請。他說政府也積極宣傳選舉，認為選舉為時甚短，冀在平衡選舉氣氛及道路安全下放寬規定。

對於會否放寬相關規定，選舉處表示政府及選管會不時檢視各項選舉安排，會按實際情况和需要考慮適當優化。

明報記者

（區議會選舉）

上 / 下一篇新聞