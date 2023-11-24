氣價恐回升 風電場倘獲批影響基本電費 專家料燃料費難大跌 明年電費受壓

明報記者 馬耀森

下周交代兩電明年電費、5年計劃

政府下周二聯同兩電向立法會環境事務委員會交代明年電費調整，以及審批5年計劃（2024至2028年）結果。被問到政府與兩電商討電費調整會如何把關，環境及生態局日前未正面回應，只表示會按照《管制計劃協議》，「正嚴格審視兩電的建議，在完成檢討後會盡快公布結果」。

中電昨日表示正與政府商討明年電費調整，適時公布詳情。港燈昨表示正按照《管制計劃協議》與政府商討新一份5年發展計劃的內容，包括明年電費水平。

燃料價調整條款帳 中電-21億 港燈-11億

兩電今年淨電費均較去年大升，中電加19.8%，港燈加45.6%，主因是兩電燃料費大幅上漲，以及天然氣用量上升。受國際能源價格急升影響，兩電今年上半年燃料費繼續飈升，中電及港燈燃料調整費分別升至5月的每度電63.7仙及91.7仙，為全年最高（見圖）；兩電為紓緩電費上升，曾為客戶提供燃料費特別回扣。環境及生態局提供資料顯示，中電及港燈截至今年6月30日的「燃料價格調整條款帳」，分別為負20.7億元及負11.3億元。

管制計劃協議要求電力公司設立「燃料價格調整條款帳」，將電力公司與政府議定的標準燃料成本，與實際燃料成本之間的差異，透過燃料調整費向客戶收取或回贈。

能源諮詢委員會前成員余遠騁分析，兩電「燃料價格調整條款帳」仍錄得龐大虧損，意味明年可動用作特別回扣的空間有限。他又指兩電近月燃料調整費持續下調，但兩電按月調整的燃料費，只反映數月前國際燃料價格，換言之有滯後情况；而國際天然氣價格料明年回升，雖未必達到今年高位，但他預料明年的年度燃料調整費按年減幅有限。

上半年曾推回扣 余遠騁：明年空間有限

余又指為配合政府減碳目標，兩電近年增加使用天然氣發電，不但影響燃料調整費，兩電亦需投資新的燃氣機組，令基本電費有上調壓力。中電今年1至3月季度業績顯示，龍鼓灘發電廠第二台燃氣機組於2024年投入服務；中電於東南水域興建離岸風電場計劃，已被納入中電下一個5年發展計劃，有待政府批准。至於港燈，2022年5月已表示將風電場納入下一個5年發展計劃，並提交政府審批，若獲批可2024年招標興建，2027年建成。

文志森促計算不同減碳組合影響

另一能源諮詢委員會前成員文志森稱，政府近年研究引入內地潔淨能源，認為可計算不同減碳發電組合，例如在港興建風電場，以及引入內地電力對電費的影響，讓公眾可比較，「政府指減碳要付出代價，但不一定要用貴的方案，將不同方案列出來讓公眾討論，即使將來要加電費，相信市民接受程度會較高」。

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