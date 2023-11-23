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學童自殺增感傷心 「引導正向思維最重要」

【明報專訊】截至今年10月由學校匯報的中、小學生懷疑自殺身亡個案有27宗，分別較過去3年全年都多。政務司長陳國基受訪時表示對學童自殺感到傷心，他說當局研究過每個自殺或企圖自殺個案，發現背後原因眾多，教育局、醫衛局等研究後會從多方面加強對學生的幫助，而他認為最重要及基本的「一定要教導學生，對每件事都要有正向思維」。

樂見「共創明Teen」提升學生自信

陳國基由上屆政府出任特首辦主任，至今屆政府升任政務司長，其間經歷反修例風波、新冠疫情。對比兩屆政府，他指過往浪費太多時間，「黑暴時，每天都看電視」，現在有很多事要做，一樣是忙，「但忙得來有建設性，我們做完這些事，對社區有成效，對社會有成效」。而他其中一個最開心、覺得有成效的工作是「共創明『Teen』計劃」，「我看到這2000多個學生，不是說全部，我也不是見到全部，但我看到很大部分，他們的自信心提升了，我相信這對他們將來做人、對他們前途是非常非常有好處」。

但與此同時，今年學童自殺數字較往年多，陳國基稱對此感到傷心。他以自身經驗認為，年輕人最緊要有正向思維，「正向思維很重要，因為如果你看東西很負面，和看東西很正面，是兩件事，我見到成功的人多數都是正向思維的人，因為他遇到有困難、有逆境，他會想到用一個正面的方法解決，如果用負面的，什麼都不用做」，因此他希望，無論「共創明Teen計劃」或學校都能幫助學生，多做正向思維引導。

相關字詞﹕學童自殺 共創明Teen計劃 陳國基

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