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「沒想過強制投票」 稱政府宣傳有責

【明報專訊】官員連日接力出招宣傳區選，副政務司長卓永興形容是「無所不用其極」，但政務司長陳國基表示從未想過強制投票，強調政府有責任宣傳區選，向市民解釋投票的意義。他反駁在新制度下「邊個當選都無所謂」這說法，指愛國者亦非「倒模」，反問若有「做得差」的候選人因選民不投票而當選，「是不是對社區無用呢？」他強調現行提名制度合理，指曾不符合愛國者定義的人若真心悔改，「沒有說一世都不行（入閘參選）」。

政府全力動員市民投票，被問及會否仿效外國做法以強制投票提高投票率，陳國基稱「從來都沒有想過強制投票」，指現行制度下，「強制到你入去票站投票，投邊個都無辦法強制」，但政府有責任向市民解釋投票的原因、時間、地點等，故需較大力宣傳，認為選民應投選心儀區議員。

「愛國者非倒模」 不同意「選誰都無所謂」

他又說，若選民覺得候選人都是愛國愛港、投票與否都一樣，「這是錯的」，指愛國者亦非「倒模」，有不同政綱，「有人認為最重要是房屋，有人認為最重要是交通，有人認為最重要是爭取平權」，反問若有「做得差」的候選人因選民不投票而當選，「是不是對社區無用呢？」

陳國基表示，投票率高低受種種原因影響，認為選制成敗視乎選出的區議會是否有服務社會的能力，但認為愈多人投票，區議會理應更能切合市民需要。

首次以新選制舉行的區議會選舉，提名期間已引起爭議，不止民主派，部分開明建制及中間派爭取提名亦不容易，陳國基重申政府立場，指「愛國者治港」的原則很重要，其次要考慮參選人是否有能力、經驗和服務社會的心，因此「門檻自然高」，至於日後會否有機會放寬門檻，他認為有關要求是「基本條件」，反問「哪一種值得鬆（放寬）？」

不符愛國者定義 真心悔改可入閘

對於有今屆候選人於2019年參選時曾提「五大訴求」主張亦能入閘，反之已宣誓的民主派現任區議員卻未能入閘，陳國基稱不評論個別個案，並引述中聯辦主任鄭雁雄早前所說的「聽其言、觀其行」，指曾犯錯、不符合愛國者定義的人，「如果真心悔改，我們都滿意這個人真的改了，我們就讓他入，沒有說一世都不行的」。

相關字詞﹕陳國基 區議會選舉

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