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陳國基：新區議員首務5範疇蒐民意 最大職能助政府「把脈」 關愛隊執行 提升地區治理水平

政務司長陳國基專訪（採訪：林藹純、馮樂琳　拍攝、剪接：葉明傑、陳展熙）

【明報專訊】區選12月10日舉行，政務司長陳國基接受《明報》專訪，詳細解說在新的地區治理架構下，區議會的新角色。他指出，區議會日後最大職能是諮詢工作，協助政府對地區事務及市民意見「把脈」，做到「上情下達，下情上達」；至於地區服務的執行工作則交由關愛隊負責。本身是地區治理領導委員會主席的陳國基又表示，新一屆區議員履新後，首要工作是就地區治理領導委員會提出的五大優先工作範疇，包括課後託管、關愛長者等，收集區內民意，協助政府制訂各項服務的優次，交由關愛隊執行。他期望透過這一套新的地區治理系統，提升地區服務及地區治理的水平。

重整架構源於2019「喊口號就當選」

現屆特區政府重整地區治理架構，除了重塑區議會外，亦設立關愛隊。18區關愛隊已經成立，新的區議會亦即將誕生；陳國基在訪問中詳述兩者的職能分工及整個地區治理架構的構想。他說，政府重整地區治理架構源於2019年的「黑暴」，當時社會非常政治化，參加區議會選舉的，「有些人喊兩三句反中亂港口號就可以當選」，當選後又沒有好好履行《基本法》規定區議會的諮詢及服務職能，純粹講政治，搞反中亂港的事情。

陳國基憶述，中央其後出手制定《港區國安法》，亂象平息，政府亦重新檢視，究竟「黑暴」在什麼情况下出現？當時的結論是覺得地區治理是很重要一環，「市民對於政府滿不滿意，或者他認為有什麼意見，都是透過我們的民政系統去反映」，而原有由民政事務處、民政事務局負責的地區治理系統並不足夠。於是政府大幅提升了整個地區治理的層次，成立了地區治理領導委員會，由政府第二把手、政務司長任主席，就全港性的地區治理提出指導方向；其下再設一個地區治理專組，由副政務司長做主席，負責協調所有政府部門，「落手落腳去做」。

盼做到「上情下達，下情上達」

稱以前被動 關愛隊主動了解需要

與此同時，政府決定重塑區議會，回復《基本法》定下的諮詢及服務職能，「究竟社區需要什麼服務？市民有什麼意見？都很靠區議會搜集和反映給政府……去到專組，專組再去到領導委員會，領導委員會開會定下決策，又下放給專組，專組再發下去，由各區關愛隊執行……這是一個循環，整件事可以由上至下、又由下至上，即做到上情可以下達，下情也可以上達」。政府希望透過這一套系統更了解市民需要，提升地區的服務，提高地區治理的水平。

可轉介投訴 有服務功能

陳國基指出，在整個系統中，區議會主要負責諮詢工作，同時協助政府向市民解釋政府的政策，「當然它也有服務功能，譬如有市民投訴，它都可以負責幫他轉介」。至於400多個關愛隊則負責行動執行，他強調關愛隊的職能非常重要，指政府以前的工作較被動，但關愛隊會主動上門探望，了解居民需要，「有一些市民特別是一些長者，他可能他真的很需要一些服務，例如綜援，但他不懂得申請，也不知道自己是合資格申請者。關愛隊會提醒他、教他，轉介有關部門、團體去幫忙……是很貼身的一個工作」。

不認同削弱角色 「本不應常講政治」

陳國基不認為在新的分工下區議員的角色被削弱，「（區議員）以前做那麼多政治上的事情，那些本來是不應該做的……以前經常講政治，經常要『平反六四』，這些都不是服務諮詢的事情」。他強調，諮詢工作並不簡單，並以地區治理領導委員會制定的5項優先事項（見表）為例，指區議員須就相關議題諮詢居民，「究竟你覺得怎樣做最好？」然後再向政府反映，「當然市民如果覺得5個不夠，要加第6個第7個，他一樣可以透過區議員向我們反映」。陳形容這工作是為老百姓「把脈」，然後將症狀、市民的想法反映給政府，令政府最高層了解市民需要。

他強調，新一屆區議員在明年1月1日履新後，首要工作是要就五大範疇的工作蒐集市民意見，並向政府反映，「這是他們最必須急切要做的事」。

明報記者 馮樂琳 林藹純

■政務司長陳國基專訪：https://link.mingpao.com/81075.htm

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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