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要聞

朝早出事 下午送院 欣澳工程船相撞 斷欄擊斃工人

【明報專訊】欣澳對開海面一艘正勘察海底的躉船昨晨9時許與駁船相撞，躉船欄杆斷開擊中64歲工人胸口，他初時無大礙，其後感不適並通知工友，送往荃灣西碼頭途中急速惡化昏迷，送院途中死亡。工人於撞船後沒即時報警，警方至昨午12時半和下午2時接獲報案，經初步調查以涉嫌危害他人海上安全拘捕接駁船64歲姓黃船長，案件交由水警總區重案組調查。有議員認為若僱主或管工見到同事受傷，應立即安排求醫。

初無大礙沒即時報警 抵岸昏迷

據悉，64歲男死者姓周，本身無特別病患。涉事躉船印有「永迅」字眼，永迅運輪拖輪有限公司向本報確認事主為公司職員，事發時正上班，已派員到醫院了解。海事處回覆稱，昨午2時許接獲警務處通知，指一艘工作船與一艘特別用途船在欣澳對開海面碰撞，特別用途船上一名男子受傷，隨後送院，途中不治。案件列作危害他人海上安全及送院時死亡。

昨午約12時半，警方接獲事主同事報案，指早上9時許欣澳對開海面有兩船相撞，事主遭斷裂欄杆撞到，至早上約11時不適。工友將事主送往碼頭，途中事主情况惡化，抵岸後已昏迷，轉送仁濟醫院搶救，送院途中不治。

據了解，躉船當時在小蠔灣對出做填海相關海底勘察，事主身處甲板，昨早約9時接駁船到場接載躉船上工人，其間兩船相撞，躉船欄杆斷裂墜下擊中事主胸口，他最初沒大礙，其後才告訴工友感不適，工友立即安排他乘船回碼頭。

議員：受傷應即求醫報警 延誤難證工傷

勞工界立法會議員周小松呼籲工友受傷後要立即報警及到醫院檢查，過往有工友延誤就醫，除拖慢治療，亦難證明傷患與工作有關，若管工及僱主見到員工受傷，有責任即時安排求醫。他認為今次事件屬工業意外，惟事主死因等有待驗屍及調查。

近數月發生至少3宗船上作業死亡事故，周小松稱海上工業意外罰則遠比陸上輕，因兩者依賴不同法例，建議政府盡快修改罰則，並督促相關公司做好安全措施。

相關字詞﹕躉船 工業意外

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