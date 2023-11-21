應對自殺三層機制「早存在」 學者：疫後學童均高危 倡調節課程

教育局於2016年初建議校、社、醫合作的三層支援模式，防止學生自殺委員會同年底發表最終報告，提倡從支援一般、高危及有自殺風險的學生三層面介入，提及加強教師等識別能力、多方服務協調及醫管局轉介，正是類似現時研設的三層機制。

陳友凱憂無充足人力 機制「自欺欺人」

港大醫學院精神科學系名譽臨牀副教授陳國齡向本報表示，最高危是學業最差、家庭支援最少及有高風險因素的學生，三者疫後數量大增；以疫前小一生為例，過去數年不斷經歷停課和網課，復課後已變高年班，學業難度大增，更要追落後，缺乏校園生活亦窒礙學習抗壓，「這數年無支援，突然『還番』這麼多壓力，學生可以怎辦？」

至於應急機制效用，港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱昨於港台《千禧年代》質疑機制第一層「無辦法做」，因教師工作繁忙，不應將責任堆積在教師身上，建議鼓勵建立朋輩網絡，又質疑第二層調撥資源是否足夠。他強調關鍵是各層須有足夠人力及接駁，否則學生卡在低層，惡化時無法銜接至高層專業跟進，反令機制淪為危險、使社會有「錯誤安全感」的系統。

應盡減學生壓力 陳國齡：可否40分及格？

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝在商台《在晴朗的一天出發》說，當局着重專業介入、「有病先處理」，建議營造空間讓師生建立關懷關係，並提醒家長多花時間關心子女學業以外問題。

陳國齡說三層機制是現有架構，關注即使醫管局有充足資源，惟家長標籤心態嚴重，不願帶子女求醫、服藥及住院，建議加強公眾教育，因約八至九成患抑鬱學生亦可治癒，另建議教育局將精神健康加入中小學常規課程，讓學生從小學懂接納精神病。

陳另建議疫後首數年調節課程或向學校提供指引，「考試、測驗可否40分及格，不是50分？每年4個測驗考試，可否少些？」她理解教育局須考慮成績和升學等，但須盡量減輕學生壓力，不應只是追進度。