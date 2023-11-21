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小六生跌幅最顯著 部分寫作說話用網絡語

【明報專訊】今年全港性系統評估（TSA）報告中，小六生的表現跌幅較其他級別顯著，在中英數3科，達到基本能力水平的學生百分率分別是71.1、64.3和78.3，較2019年對上一次TSA分別跌6.8、8.5及5.9個百分點（見圖）。考評局指部分小六生在寫短文或說話評估時用「網絡用語」，宜注意。

部分寫作格式疏漏 口語入文　

參與中文科TSA的小六生，需接受閱讀、寫作、聆聽、視聽資訊及說話評估，其中在寫作評估要撰寫便條或日記。考評局稱，寫便條的學生表現較佳，部分學生寫日記時欠缺「日期、星期、天氣」，格式疏漏。

至於短文部分，有題目要求記述吃晚飯時突然停電的經歷和感受，考評局指部分學生能表達時事觸覺，反思人們過度用電或是導致停電的原因，呼籲人們珍惜地球資源。

報告又指出，學生在寫作評估大致能運用書面字詞寫作，但部分人會以口語或「網絡用語」入文，宜注意；在說話評估有學生間中使用英文或「網絡用語」，小部分學生偶有意思不清晰。

報告亦提到，表現良好的學生能按重點分段，條理清晰，也有學生能準確運用詞語，如「短路」、「其樂融融」、「驚惶失措」、「貨比三家」、「揮金如土」等，部分學生在文中運用不同修辭手法和多變句式，使文章更精彩。

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