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更艱深Pre-S1恢復「抽樣」 小學：或致鞭策壓力

【明報專訊】2004年起推行的小三級全港性系統評估（TSA），2015年曾掀爭議，當時教育界出現操練TSA風氣，加劇學童壓力，教育局其後檢討及改良TSA。教育局昨日回覆本報查詢，強調考評局只會向個別學校發放學校層面報告，故教育局不會知悉個別學校在TSA的表現。

TSA曾掀操練風氣 教局：不會知個別學校表現

有小學校長昨日稱，學校檢視TSA成績，從而了解小三、小六級別學生的表現是否低於全港水平，如TSA考得差便有危機，尤其小六生明年要應考比TSA艱深的「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），為疫後恢復「抽樣」安排，Pre-S1抽樣成績將影響每間小學往後Band 1（第一組別）學生比例，或令學校有壓力需鞭策學生表現。

該校長稱，另一方面的壓力或來自個別辦學團體以TSA成績了解或比較屬校表現，因TSA成績是最量化、全港性的指標，有別於校本考試成績。校長又稱，全港學校同受疫情因素影響成績，認為不用過分憂慮，而學校可從數據得知個別學科及範疇強弱，在疫後固本培元，調節教學返正軌。

2018年起，小三TSA模式改為每校抽10%學生應考，學校亦可選擇全級應考。教育局昨回覆，只需要全港層面數據作為檢討政策及為學校提供適切支援參考之用，因此不掌握相關學校數目，又稱安排全體小三生參與系統評估屬校本專業決定。

相關字詞﹕考評局 教育局

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