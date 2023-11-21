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TSA復辦 中英數成績全遜疫前 教局籲予學生空間重新適應校園 學者：復常會改善

【明報專訊】因新冠疫情暫停3年的「全港性系統評估（TSA）」今年中復辦，考評局昨日公布小三、小六和中三生在中英數3科的表現，各科達標率均遜疫情前。教育局呼籲學校和家長不止着眼評估結果，宜理解整體達標率下跌背後的各種原因，「給予學生空間重新適應校園生活與節奏」。過往負責檢討TSA的中大學者侯傑泰稱跌幅屬正常，冀各界勿「過分解讀」，相信隨着教學復常，學生表現會改善。

小六英文達標率64.3 跌幅較大

教局：跌幅多屬可接受波幅範圍

根據考評局昨提交的2023年TSA報告，小三、小六和中三生在中英數3科「達到基本能力水平的學生百分率」均遜於2019年。跌幅較大是小六英文科，達標率64.3，較2019年跌8.5個百分點；跌幅較小是小三英文科（79.5），跌0.3個百分點（見圖）。

教育局昨日發稿，3個年級的主科達標率均下跌，「與國際大型評估所反映學生在疫情下表現下跌的情况相若，但大部分跌幅屬可接受的波幅範圍內」，惟提及小六生達標率的跌幅較顯著（見另稿），考評局將進一步研究原因。

TSA過往被視為令學童讀書壓力增加，掀起學界爭議。本報昨向局方查詢，就學校如何看待TSA成績，局方回覆時重申，疫下整個社會都面對不同挑戰，現時社會及學校學習已復常，「故不宜以今次評估結果作定論」，提醒學校不應「只着眼評估結果」，更要理解整體達標率下跌背後的各種原因，「給予學生空間重新適應校園生活與節奏」。

局方又稱，雖然達標率下跌，但更重要的是，學校應善用系統評估學校層面報告的資訊，結合校內其他相關評估結果，更全面地了解學生學習表現。

侯傑泰：每科少些人達標不太緊要

基本能力評估及評估素養統籌委員會名譽顧問、中大教育數據研究中心教授侯傑泰說，疫後首次的TSA達標率下跌屬正常。他分析，報告中的達標率代表每100名學生中多少人取得達標成績，今年各科數字下跌，即每科「少幾個人達標」，形容「不太緊要，不覺得是跌到阿媽都唔認得」。

侯傑泰稱，疫下學生長期以網課學習，又曾突然提早放暑假等，從正面角度看，學生亦學會在家獨立學習、師生熟習電子教學，有所得着。他希望各界不要「過分解讀」今年的跌幅，家長亦不必因此「要求子女做多300頁補充練習」，相信隨着現時教學復常，學生的學習進度亦將重回軌道。TSA存廢曾掀爭議，他亦重申支持以TSA評估學生，「就像不做體檢，怎知自己是否病了」。

津小議會：旨在讓學校了解自己學生

津小議會署任主席蘇炳輝稱，他認為今年表現「不值得太擔心」，指TSA算是低風險考試，旨在讓學校了解自己學生的情况如何，尤其知道疫下哪些學生進度「差一點」。他說，今年9月開始的新學年是疫後首個全面復常的學年，料學生表現亦漸復常，「不用擔心追不回進度」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕教育局 侯傑泰 全港性系統評估

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