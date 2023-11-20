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防走失 病人組織、議員倡戴電子手帶

【明報專訊】有思覺失調男病人在葵涌醫院日間復元中心接受服務期間，在無職員察覺下離開，之後墮樓死亡，其母質疑中心疏忽。香港病人政策連線主席林志釉指事件有待調查，若召開死因研訊將更清楚了解情况，現階段難言責任誰屬，但形容事件很不幸，有病人在中心走失屬不理想；他認為中心應調查和交代為何無職員察覺病人走失，並建議引入科技監察以防走失，例如讓病人戴電子手帶。

林志釉：走失病人不理想 究責看「謹慎責任」

林志釉建議中心檢討服務流程和應變措施，以加強日後應對同類高危個案，例如當職員發現病人情緒不穩，應否更早向高級職員匯報和跟進；中心亦可檢視場地設計。他認為該中心服務對象是嚴重精神病患者，「是有別於一般青少年中心」。

對於死者母親有意民事索償，本身是律師的林志釉稱，需先確立中心職員是否對事主負有謹慎責任（duty of care）及是否違反責任，也視乎事主接受的服務性質。他指事主不幸之後墮樓，未必與走失一事有直接關連，但強調中心未能發現事主走失是不理想。

郭玲麗促關注家屬情緒輔導

關注年輕人精神健康的立法會選委界別議員郭玲麗認為，院方可循兩方面檢討，首先是提高中心安全，例如讓病人戴電子手帶，一旦離開門口便響警報或追蹤去向，可加強保安系統防止擅離；其次是檢討可否加強事前事後對病人和家屬的支援，包括事前做足評估，探討病人初期到中心接受服務時可否讓家長陪伴訓練，因突然改變環境對病人刺激很大。

郭玲麗又認為，應檢視對家屬處理身後事和即時心理急救等支援，她指社會往往將焦點放在死者，忽略家屬同樣需要情緒輔導。她較擔心死者的年幼妹妹，料需長時間觀察其行為及情緒。

相關字詞﹕病人 思覺失調 葵涌醫院日間復元中心 病人組織

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