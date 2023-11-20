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要聞

母稱明鋆孝善不怕苦 出糧主動分母妹

【明報專訊】「下個月8日是他的生日。」在母親林女士眼中，明鋆是一個孝順善良的兒子，雖然有輕度弱智、過度活躍和思覺失調，但無論上學還是工作地方有多遠，他從不怕辛苦，希望貢獻社會；掙到的第一份薪金也會分給媽媽與同母異父的妹妹，「想起兒子這樣走了，很心痛」，三口之家過着相依為命的生活，雖然辛苦，卻甘之如飴，然而一切隨着兒子驟然離世徹底蒙上陰霾。

林女士憶述，她在兒子1歲半時離婚，此後十數年父子再沒見面，「連（兒子）火化當天都沒見過一次面」。明鋆10歲來港讀小學，曾就讀中華廚藝學院，希望子承父業當廚師。她記得兒子做給她的第一道菜是自創齋菜，雖然味道不怎麼樣，卻讓她感動很久。

昔緊拖兄手防走失 妹今空碗留餸菜

去年3月，明鋆剛投身社會，每日從石籬前往元朗餐廳上班。她笑言兒子「很像一個大老闆，拿着錢甩呀甩呀，『媽咪我畀你啦，阿妹我呢份畀你啦』」，讓她既開心又心痛，感慨兒子比正常人或許更孝順。但他後來因為病情加重，被辭退並在家休養。

10歲女兒是林女士與男朋友的孩子，同樣患過度活躍症。雖然同母異父，但兄妹關係很親密，妹妹外出會緊拖哥哥的手，幫忙看顧他。至於妹妹是否知道哥哥已離世，林女士微微點頭，「上街吃飯，妹妹會留一個空碗，夾菜給空碗，問哥哥是不是坐旁邊，裝一碗（餸菜）給哥哥」。

母為子辭工 為女擬重投職場

連日奔波處理兒子身後事令林女士心力交瘁，亦很擔心妹妹想不開，「我不敢去想這麼多，一回憶就想哭，但我不可以發脾氣、不可以哭，要面對社會、面對大家，為了我的女兒」。單是處理後事已需58,800元，她向親友借了2萬元，「生人為死人付出這麼多錢，是你（醫院）害得我欠債」。

談及未來，林女士說去年曾兼職餐廳樓面，只是為了照顧兒子才辭工，「生活還是要過，很大壓力，以前吃頓飽飯已經很知足」。她近期打算重新找工作，「堅強起來，為女兒將來打算、為自己打算」。

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