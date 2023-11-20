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離開中心無人知 思覺失調青年墮斃 母稱屢囑職員看管質疑疏忽 葵院：設分析委會檢視

【明報專訊】上月13日下午，確診思覺失調不久、曾自殺不遂的20歲青年在石籬邨石祥樓墮樓亡，其母林女士向本報投訴，指當日上午兒子首天到葵涌醫院日間復元中心接受訓練，事前叮囑職員加緊看管，惟兒子在無職員察覺下離開中心，其後回到所住屋邨墮樓亡，質疑中心疏忽照顧導致悲劇發生。葵涌醫院回覆本報稱對事件感到非常難過，已向醫管局總辦事處通報事件及成立根源分析委員會，詳細檢視事件經過，包括病人在日間中心接受治療的安排，又指中心以開放式設計，給予病人自主、賦權和選擇空間，「鼓勵病人自行記錄出入」。

明報記者 潘明卉 陳柔雅

院方又稱，10月底已派代表主動與家屬會面解答疑問，亦理解家屬對事件感到悲痛，會全力幫助家屬渡過困難時刻。

上午10時許到日間復元中心 11時許職員致電稱事主想走

事隔一個月，林女士看着手機內當日出發時的母子合照，彷彿兒子明鋆仍在身旁。由於兒子前一晚情緒不穩，且是首天到中心接受訓練，她曾再三叮囑中心職員務必看緊兒子，對方亦給予肯定的回應。當日早上她陪兒子到中心，逗留近25分鐘、確定安頓兒子後才離開，沒料已是最後一面。

林憶述，上午11時許接到中心職員來電指兒子對活動沒興趣並要求離開，她對職員說兒子昨晚情緒不穩，「千萬不要讓他走」。至下午1時許警方致電通知她兒子墮樓死訊。警方稱當日下午1時18分接到保安報案指發現事主倒臥石籬邨石祥樓對開，到場後證實他已死亡，相信從天台墮下，現場沒檢獲遺書，案件列作有人從高處墮下，由葵涌雜項調查隊跟進。

輕度弱智、過度活躍 曾自殺不遂

兒子並非首次上天台，有一次自殺不遂後，林女士在家門安裝多條鎖鏈，並為窗戶綁上鐵網，確保兒子不會走失或出事。她說兒子雖患輕度弱智及過度活躍，但有自理能力；惟因去年5月及9月打傷她，兩度入住葵涌醫院。

今年8月覆診時，林女士向醫生反映兒子病情，在加重藥物下兒子「睡了兩日一夜」；兒子9月底確診思覺失調，當時中心邀請她參加簡介會，惟考慮到兒子狀態不佳，上月才出席。

在同意參加中心活動前，林女士曾反覆告知職員兒子病情及須由家長接送，故難以理解為何中心讓他走失，質疑為何這麼多員工，卻無法看顧一個病人，指無法原諒疏忽照顧，要求還兒子公道。她哽咽：「對醫院失望透頂，我們家不知幾幸福，一家人生活，做個母親養大子女好不容易。」她現考慮民事索償。

12時許點名事主仍在 母1時許收警通知出事

根據院方回覆，事主當日早上10時15分完成登記後，由中心職員帶領認識設施及活動，惟他在過程中表現被動，其後表示希望離開，職員曾提醒不應擅自離開，並致電通知家屬，職員12時許安排午膳並點算參加者人數，確定事主仍在中心。

院方稱下午約1時50分，職員欲安排病人面談時，發現他自行離開活動地點，職員隨即在中心搜索但未能尋獲，約2時37分接到通知病人已墮樓離世。

記者入中心一度無人阻 院方：鼓勵病人自行記錄出入

中心主要服務成年嚴重精神病患，根據「綜合日間復元服務復元人士須知」，復元人士如有事情需離開，要事先通知護士。記者上周五到中心，綜合日間復元服務入口設櫃枱，當時一名職員當值，病人離開時需向職員遞交黃色紙條，職員亦提醒下次訓練時間。記者到場時該職員正用手機，兩名職員在入口附近聊天，沒阻止入場，記者逗留約兩分鐘後才有職員發現，並提醒非會員不能進入。

被問事主何時離開中心、當日中心當值職員和服務使用者人數、如何確保復元人士不會走失、針對事主有何特別看管措施，院方無回應，稱中心以開放式設計，提供復元模式的康復訓練，給病人自主、賦權和選擇空間，又指中心鼓勵病人自行記錄出入，透過活動訓練令復元人士增強責任感和自我監察能力。

至於以何標準判斷事主適合接受中心服務，院方指醫生8月中曾建議病人入院治療，惟病人及家屬未接受，遂安排參與中心活動。

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