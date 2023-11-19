XBB疫苗下月初到港 孔繁毅料下月新冠高峰

政府發言人昨回覆查詢稱，有XBB疫苗本月初（7日）已獲批在港註冊，預期會有疫苗短時間內到港。翻查資料，獲批註冊的為復必泰XBB.1.5疫苗，證書持有人為復星醫藥。

高危者優先安排接種

政府發言人又提醒，高風險群組市民應在可能出現的冬季高峰期來臨前盡早接種新冠疫苗，不應等待XBB疫苗。孔繁毅昨日表示，預計新冠病毒及流感將「梅花間竹」爆發，下月為新冠高峰期，農曆新年後則為冬季流感高峰，預料會維持兩三個月，惟估計因年初已有很多人感染流感，有一定抗體，相信冬季流感爆發不會像之前般嚴重。

疫苗可預防疾病科學委員會委員林永和稱，上月開始接種新冠疫苗人數增加，估計或與早前有指今月起或爆新冠有關，其診所有提供科興新冠疫苗及流感疫苗，最近每日約有5至10人同時接種兩款疫苗。

手足口病個案增 學者籲做好衛生

另外，港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華昨在商台《政經星期六》稱，近兩周乙型流感個案增加，相信未來乙型流感有可能在港爆發，呼籲盡快接種疫苗。

關又稱，前線病房近日仍有很多兒童感染各種病毒，包括手足口病，本港與全球趨勢一樣，今年爆發的手足口病毒以A6血清類型為主，會引致皮膚問題，濕疹者影響更大，手腳水疱會較嚴重，嚴重時或潰爛至「體無完膚」。關說，兒童或成年人均可能感染，水疱會維持約一個月，暫未有針對A6血清型的手足口病疫苗，呼籲市民做好個人衛生，避免接觸到患者分泌物，感染後不要上班上學。