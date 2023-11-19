業主會：「一刀切」趕絕窮人 鄭泳舜促先安置再取締

前劏房租務管制研究工作小組成員、業主會會長佘慶雲表示，不否認市面確有環境惡劣的太空艙和無良業主，但不應全面取締，「表面上係為啲人好，實際是趕盡殺絕」，業主大不了「收檔」不經營，但受影響住戶難負擔較貴住屋。

梁文廣：可做好管理如日本 宜訂不同規範

梁文廣說，太空艙管理可做得很好，如日本膠囊旅館，若政府訂定劏房最低居住面積，太空艙恐難符合標準。他建議政府因時制宜，對劏房、太空艙、籠屋甚至膠囊酒店等，分別訂定不同規範，勿「一竹篙打一船人」。

江玉歡亦認同不應「一刀切」取締太空艙，政府制定劏房最低標準不宜籠統只考慮居住面積，應先做市場調研，了解太空艙類型、客源、品質等，若屬市場趨勢，當局應調整政策。

社協副主任施麗珊表示，太空艙空間細，不適合居住，應全面取締。她稱無論老少長期瑟縮不能伸展空間，對脊椎和身心會產生不良影響。她又說，太空艙業主「間得愈多賺得愈多」，對照差餉租值，他們可賺多於5至6倍，有時唐樓租值少於1萬，但營業者每月可賺取數萬元租金，「豪宅也不過50多元呎租」。

鄭泳舜則認為，政府應全面取締市面的太空艙，但大前提是要有足夠資源妥善安置，以照顧受影響者住屋需要。