太空艙研規管 免淪劏房 民署今年巡77次無檢控 記者訪無牌艙見16格涉違例

明報記者 李淑瑤 黃偉超

消息稱，政府偏向認為太空艙屬旅館短暫居住用途，需受旅館或牀位寓所條例規管；現時房屋局正草擬工作方向重點，據悉下月舉行第二次會議。本報向房屋局查詢工作組會否研究規管太空艙，以及會否因該類牀位太細而全面取締，局方昨回應稱，由於「劏房」問題涉數以萬計家庭福祉，政府推行任何措施前需先深入調研及廣納社會各界意見，工作組對社會各界不同意見持開放態度，會仔細研究相關意見，以期社會能就工作組未來的建議達一定共識。

工作組下月再開會 消息：偏向認為屬旅館

民政事務總署回覆本報稱，在港經營牀位寓所受《牀位寓所條例》監管，牌照事務處負責處理牌照簽發及執法工作；據牌照處紀錄，截至上月底全港只有7間持牌牀位寓所。

至於全港有多少太空艙，翻查資料，差餉物業估價署去年1月22日至今年3月14日處理共13,391份劏房租賃通知書，當中294個屬板間房、天台屋、平台屋、閣樓、牀位及太空艙的分間單位，惟無具體列出太空艙數目。記者上周在多個樓盤網站、拍賣平台搜尋太空艙，約有10多項太空艙招租資料，其中一個位於長沙灣以「免費水電冷氣WIFI」、「全新裝修私密太空牀位」、「大量人性化設計」等招徠，記者據網站留下電話相約「睇樓」。

深水埗艙呎租143元 住客：用電話需耳機

記者以洽租人身分，上周到九龍西及港島3個有太空艙的單位「睇樓」，當日帶記者參觀的男士稱，自己協助老闆帶人「睇樓」，老闆在長沙灣、深水埗及太子都有單位出租太空艙。他先帶記者往長沙灣單位，但因10多個太空艙全數租出，便轉到深水埗。

記者現場所見，深水埗單位有16個太空艙和4個牀位，住客共用廁廚。記者進艙後量度，發現長6.17呎（188厘米）、闊2.82呎（86厘米）、高2.95呎（90厘米），面積17.4方呎。以每個太空艙2500元月租計算，推算業主每月可收4萬元租金；而推算太空艙呎租約143元，較同區私樓租盤呎租約50元高近兩倍。

據記者觀察，深水埗單位窗戶緊閉，需開空調令空氣流通。一名正用風筒吹乾衣物的男租客向記者稱，群體生活需「忍」，包括半夜其他租客會發出嘈雜聲；又叮囑入住後要戴耳機用電話。

銅鑼灣月租3800 業主稱渴市有公務員住

記者及後到銅鑼灣另一太空艙單位，環境較整潔光亮，有3間廁所和浴室，牆壁有裝飾擺設，共用空間有椅子和長枱，廚房有冰箱、微波爐等，房間旁有小露台供晾衫。業主推介稱，「要知道太空艙很渴市，銅鑼灣是全港最佳地段之一，3800元（月租）很合理」，不考慮降價。該單位有10個太空艙，業主稱10名租客包括公務員、保安、地盤人員等，另稱兩艙無人居住，但有內地客已租，以該處地址申請輪候公屋。

現場見下格艙有男子坐着，看顧兩名幼童坐艙內做功課，艙壁架子整齊放衣物、日用品、書本、食物乾貨。該男子透露，搬來銅鑼灣為方便兩兒上學。

議員：執法欠理想 未見大規模巡查取締

告別劏房行動召集人、立法會議員鄭泳舜表示，現時《牀位寓所條例》、《旅館業條例》等在不同範疇規管市面太空艙，但部門執法欠理想，未見主動大規模巡查取締違規單位，建議政府未來應將現行規管法例一併處理。

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