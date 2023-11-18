社區治療令涉資源多 黃仁龍：執行相當難

黃仁龍說，醫管局早前已研究社區治療令，他認同研究結果稱目前應專注如何優化有條件釋放機制，而非引入新機制，強調引入社區治療令面臨資源不足問題，需考慮人手支援、社區整體機制是否足夠，且社區治療令會帶來標籤效應，需審慎平衡道德及人權。他說，治療方向必然由院舍轉到社區，應在社區層面提供更多支援，並強化整體機制，再考慮引入社區治療令。

民建聯立法會議員陳永光在會議表示，醫管局的24小時精神健康專線不時因人手不足而無法接通，而大部分非政府機構的熱線服務僅在日間運作，憂有關問題成為壓垮緊急求助者的「最後一根稻草」。

去年施政報告提出由醫衛局落實設立精神健康支援熱線，向有需要市民提供即時支援及轉介服務。醫衛局副局長李夏茵表示，有關熱線將於12月推出，稍後公布電話號碼等詳情，又說會以一個「容易的電話（號碼）」讓市民記住。