社區治療令涉資源多 黃仁龍：執行相當難

【明報專訊】今年6月荷里活廣場斬人案後，政府提出檢討「有條件釋放」機制，並探討精神病者強制接受「社區治療令」的可行性。前律政司長、精神健康諮詢委員會主席黃仁龍昨在立法會衛生事務委員會表示，引入社區治療令涉及相當大的資源調配，人手支援、社區機制等方面皆有不足，且社區治療令在部分地區實施效果不理想，執行亦有相當難度，認為現應專注優化有條件釋放機制。
黃仁龍說，醫管局早前已研究社區治療令，他認同研究結果稱目前應專注如何優化有條件釋放機制，而非引入新機制，強調引入社區治療令面臨資源不足問題，需考慮人手支援、社區整體機制是否足夠，且社區治療令會帶來標籤效應，需審慎平衡道德及人權。他說，治療方向必然由院舍轉到社區，應在社區層面提供更多支援，並強化整體機制，再考慮引入社區治療令。
民建聯立法會議員陳永光在會議表示，醫管局的24小時精神健康專線不時因人手不足而無法接通，而大部分非政府機構的熱線服務僅在日間運作，憂有關問題成為壓垮緊急求助者的「最後一根稻草」。
去年施政報告提出由醫衛局落實設立精神健康支援熱線，向有需要市民提供即時支援及轉介服務。醫衛局副局長李夏茵表示，有關熱線將於12月推出，稍後公布電話號碼等詳情，又說會以一個「容易的電話（號碼）」讓市民記住。