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黃仁龍：疫後追落後 學生無力感強

【明報專訊】學生自殺潮於2015/16學年亦曾出現，當時政府高度重視，成立防止學生自殺委員會，現任教育局長及副局長當年均是成員，其中局長蔡若蓮以教聯會副主席獲委任，委員會最終將報告交給特首，跟進措施包括檢視教育制度。事隔不足10年，本港又再現學生自殺潮，精神健康諮詢委員會主席黃仁龍昨表示，疫後學校在教學上「追落後」，有學生未能趕上進度及適應，致無力感非常強烈，且缺乏希望。他建議學校視學生精神健康為首要工作。

黃仁龍昨在立法會衛生事務委員會說，疫後學校均在緊張地「追落後」，有學生未能適應和趕上進度，「那種無力感、那種缺乏方向和希望的感覺非常強」，加上部分學生同時面對家庭問題，疫情或影響他們的經濟狀况，學生面對的困難涉多項因素。他建議應在這段時間給予教師足夠空間和時間，讓他們將學生精神健康放在工作首位，以照顧較敏感和高危的學生。

教局促檢視小息午飯是否太短

議員陳凱欣在會上稱，學童自殺個案呈升勢，個別案件在校內發生。她說學生疫後功課壓力大增，政府應檢視功課量。教育局副局長施俊輝稱，會要求學校檢視小息或午飯時間是否太短。他重申「功課的質素較功課量重要」，不同學生做功課所需時間有差異；學生在學習過程難免有壓力，強調學校不能過度催谷學生，局方會加強家長正向教育，冀不同持份者關注學生精神健康。

相關字詞﹕黃仁龍 精神健康諮詢委員會 精神健康 新冠疫情

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