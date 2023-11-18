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學童自殺「大警號」 研三層應急機制 教局促校辦精神健康活動 有教師批掩眼法

【明報專訊】醫衛局副局長李夏茵昨日表示，學童自殺情况已響起極大警號，該局與教育局和社署正商討研究設立以學校為本的三層應急機制，涵蓋內容包括由前線教師識別有較高自殺風險的學生、為學校配對註冊社工，以及醫管局優先處理有嚴重精神健康的學童個案。有中學管理層認為，當局最應加快幫助高危學生接受專科治療，形容現時要求學校辦多項推廣精神健康的活動是「掩眼法」，沒對準問題。津小議會建議政府為學校提供專線，每當識別到高危個案時，協助立即提供支援。

三層：校內識別 配對資源 醫局優先處理

李夏茵（圖）昨在立法會衛生事務委員會表示，學童自殺個案令人痛心，已響起極大警號，當局高度關注精神健康議題，因此醫衛局、教育局和社署正商討，研究設立以學校為本的三層應急機制，第一層由教師、校本社工負責盡快識別有較高自殺風險的學生，盼及早遏止危機；第二層，政府會協助內部人手不足的學校配對適當社會資源，例如社署轄下綜合家庭服務中心、精神健康綜合社區中心的註冊社工，「為學校增強外援」；第三層，醫管局會優先處理有嚴重精神健康的學童個案。她說，教育局會審視近日不幸個案，分析當中可識別的風險因素，包括家庭問題、學業壓力、適應學校環境等，以助學校盡快介入和輔導。

7年前自殺潮曾推「校社醫合作」三層支援

本港於2015/16學年亦曾出現學生與青年自殺潮，政府當年大張旗鼓推出一系列措施應對，包括建議學校採取「三層支援模式」，基本上亦是校、社、醫合作，由教師、輔導人員及專業支援人員提供不同程度的識別及支援，學生有問題就轉介專業支援人員，包括家庭社工、醫生及心理學家等，由教育局與醫管局等聯繫溝通（見表）。

教局函學校 倡審視功課量考測安排

教育局副局長施俊輝在會上提及，局方本月9日發通告呼籲全港學校於本月開展「多關懷．添幸福」大行動，當中建議學校審視學生的功課量，以及測考和評估安排，並舉辦「精神健康日」、「表達關懷手勢」大招募或比賽等連串活動。

有不願具名的中學管理層代表稱，今個學年輕生學童增加，未感受到當局對準問題提供支援，認為當局首要是加快協助相關學生個案，舉例其學校曾識別出有情緒問題的學生，屬較高危個案，但在醫管局精神科專科排期長達兩年，其間學生情况惡化，有思覺失調和幻覺而入院。

該中學管理層代表說，其校學生成績彪炳，壓力不小，校方一直提供不同支援學生情緒活動，建立正向校園氛圍，惟因應當局本月呼籲舉辦精神健康活動，遂將該校原已舉辦的活動改名為局方設計的活動，「要求辦這麼多活動是掩眼法，未能解決問題，教師寧可花時間直接與有需要學生會面」。

津小議會倡設學校專線聯絡醫生

津貼小學議會署任主席蘇炳輝說，面對有學童尋死的嚴重情况，當局要求舉辦的活動「遠水不能救近火」。他認為政府應讓教師有更多空間，直接處理學生情緒問題，又建議局方為學校建立與專業團隊聯絡的專線，每當識別到高危學生時，可直接和快捷地找到心理學家或相關醫生輔導支援。

有家長抗拒子女看診 醫生倡增教育

港大醫學院精神科學系名譽臨牀副教授陳國齡說，家長教育同樣重要，個別家長因精神病被污名化，阻礙子女接受專科治療，曾聽聞家長稱「我個女都不是那麼嚴重」，亦有專科醫生要「求」家長同意子女接受治療。她希望教育局在課程中加強精神健康教育，讓學生從小認識情緒。

有不具名精神科專科醫生說，政府透過「陪我講Shall We Talk」計劃大力宣傳情緒受困者要找人傾訴，但更重要是有需要的人不再抗拒見醫生，接受治療，「明白Shall We Talk之後，更應思考Shall We See Doctor（要去見醫生嗎），失望政府仍未在公眾教育層面，讓大眾明白見醫生的重要」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕壓力 醫務衛生局 學生 精神健康

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