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駐京周記：不談政治成鐵律 京民不知習拜會 ／文：王佩凡

【明報專訊】昨天，在首都北京朝陽區商務中心的世貿天階，那塊已經成為地標的戶外廣告屏，不斷播報發生在9500公里外的三藩市的外交大事——國家主席習近平與美國總統拜登的會晤。

在國際形勢愈來愈動盪的今天，中美關係持續惡化、回暖，到如今止跌企穩，備受矚目的「習拜會」，也終於在北京時間昨天清晨在美國舉行。相較於網絡上的「大談特談」，北京市民似乎在現實中對這件事興趣不大。

筆者問朋友對「習拜會」的看法，朋友說她知道這件事是在微博熱搜看到「拜登指着紅旗車說『beautiful』」這個詞條，才知道原來雙方見了面。遂去微博看了一下熱搜榜的閱讀量，跟此次「習拜會」相關的熱搜，只有紅旗車得到了最高2.2億次的閱讀量，是其他政治類詞條閱讀量的十幾倍。

微博抖音眾人刷 正式新聞無人問

跟內地做新媒體的朋友聊天，曾聊到「把政治詞條轉為文娛類詞條，閱讀量會成倍增加」的話題。似乎「不談政治」，又變成了現代人掛在嘴邊的話。

平常參加研討會、和朋友聚會，甚至在微信聊天群裏，「不討論政治問題」已經變成一條不成文的「鐵律」，自覺奉行，沒人去觸碰。尤其現在內地年輕人獲取新聞的方式也變成了社交媒體，諸如微博、小紅書、抖音等等人人在刷，正式的新聞網站反倒無人問津，對這些政治話題的關注度和參與度也就低了很多。

筆者在日常採訪的時候也能切身感受得到。比起政治類的話題，民生、經濟、文化類的採訪總是更容易些。之前採訪時，一位北京大哥的「北京人不談政治」，也是給筆者留下了深刻的印象。首都人民從什麼時候開始，出現這樣的轉變，這也是一個少有人去探討的「政治話題」。

從「莫談國事」到「不談政治」，從老舍的《茶館》，影響到現在的「微信群」，正如今日問起「習拜會」，大家第一反應是「他是誰」一樣，中國人對於政治的熱情，被逐漸湮滅在了柴米油鹽之中。

北京的夜裏，現在氣溫已是零攝氏度以下。涼颼颼的寒風陣陣掠過，世貿天階的戶外廣告屏那些火紅熱鬧的電視新聞畫面，沒有能留住大家的腳步，人們匆匆而過。

明報記者 王佩凡

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