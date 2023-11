採訪手記：習拜會莊園外數公里路被封

費羅麗莊園又名伯恩-羅斯莊園(Bourn-Roth Estate)。1917年,三藩市著名建築師Willis Polk為伯恩夫婦設計了這座喬治亞宅邸風格的莊園。伯恩家族靠加州淘金熱發家致富,莊園名Filoli取自伯恩的人生格言,「Fight for a just cause; Love your fellow man; Live a good life.」(為正義而奮鬥,愛你的同胞,享受美好生活)1936年伯恩夫婦去世後,莊園被羅斯家族接手,目前歸美國國家歷史保護信託基金所有,平時對公眾開放,成人門票34美元。

美媒高度關注 莊園內外媒體雲集

15日午宴後,中美元首在費羅麗莊園散步。據莊園官網介紹,主宅和花園的面積是16英畝,四周是654英畝的莊園,園中還有一條1英里長的步道。美國主流媒體對此次「習拜會」高度關注,莊園內外媒體雲集。

有華僑盼兩國雙贏 「總比互相制裁高明」

三藩市及其周邊地區是美國華僑華人的主要聚集區。其中,三藩市華裔人口約18萬,佔其全市人口的21%。位於唐人街的康年海鮮酒家業主李彪,祖籍廣東台山,11歲從內地到香港,23歲來美國。他說:「我們處在中間的海外華人,都非常期待兩國關係能夠得到改善,互作良性競爭,共謀發展,實現雙贏。」

對於中美元首會晤的重點如台灣問題、經貿和高科技等,李彪都很關注。他認為,兩國是互補關係,良性競爭而共贏總比互相制裁對抗要高明得多,「高科技方面的合作與小院高牆般的圍堵打壓,肯定不會有好結果,也不是大家所樂見的」。

特約記者 鍾健