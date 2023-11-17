習赴商界晚宴 願和美國做伙伴朋友 強調人民交往重要 邀5萬青年來華 料供熊貓赴美

美媒指講話軟調 顯示盼安撫美商界

習近平結束與美國總統拜登的莊園會晤之後，出席美國商界晚宴，出席者共約400人，包括蘋果公司CEO庫克以及貝萊德、萬事達卡、波音等大企業代表，華府有商務部長雷蒙多、駐華大使伯恩斯和白宮國安會印太事務協調官坎貝爾。美國之音形容習近平發表軟調講話，顯示中方希望安撫美國商界。

憶兩國友誼史 稱二戰時共為和平正義而戰

新華社報道，習近平表示，中美關係的根基是由人民澆築、打開、書寫和創造的。二戰時期，兩國共同為和平和正義而戰。兩國曾經隔絕對立22年，是共同的利益讓中美超越分歧，打破堅冰。兩國雖然歷史文化、社會制度、發展道路不同，但人民都善良友好，正是人民之間的雙向奔赴，讓中美關係一次次從低谷重回正道。「我們要為人民交往搭建更多橋梁，鋪設更多道路」。

習近平指出，世界的未來需要中美合作，中美要好好打交道，展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用。相互尊重、和平共處、合作共贏是中美相處的起碼準則、必須守住的底線和該有的底色。

習闡述道，相互尊重是中美兩國相處的起碼準則，和平共處是中美兩個大國必須守住的底線，合作共贏是中美關係應該有的底色。他指出，中方充分尊重美國自身的發展道路和社會制度，對中國特色社會主義道路「我們同樣感到自豪」，兩條道路不同，但都是人民的選擇，都通向全人類共同價值，都應該得到尊重。中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國；同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

獲贈NBA球衣 笑問穿上變神勇？

習近平還承諾，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習；他又提到近日3隻大熊貓回到中國，「我聽說很多美國民眾特別是孩子們依依不捨」，中方願繼續同美國開展大熊貓保護合作，增進兩國人民友好感情。

宴會開始前，加州州長紐森向習近平贈送了一件NBA金州勇士隊球衣。該件Nike品牌球衣，背後印有「8」字號碼和「XI」（「習」拼音）字樣。習近平接過球衣後放在身前笑問：「我穿上這件衣服以後也會變得這麼神勇嗎？」紐森回應說：「是的，最有價值球員。」