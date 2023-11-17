明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

拜登手機展習舊照 問「認識這年輕人嗎？」

【明報專訊】本次習拜會談中，兩人也談到一些輕鬆話題。拜登向習近平展示對方38年前訪問三藩市的照片，更向習近平夫人彭麗媛提前送上生日祝福。

新華社報道，在會談前，拜登站在門口迎候。在宴會廳中，他掏出手機，找出一張以金門大橋為背景的照片問道：「你認識這位年輕人嗎？」習近平回答：「認識啊，那是38年前的事了。」1985年，時任河北正定縣委書記的習近平首次訪美，照片是他在金門大橋前留影。「你一點都沒變！」拜登說。兩人哈哈大笑。

拜登預祝彭麗媛生日快樂 習：忘了

美聯社報道，拜登在與習會談中還預祝彭麗媛生日快樂。巧合地，拜登與彭的生日是同一天，即11月20日（下周一）。報道指習顯得有點尷尬，回應稱自己因忙於公務，忘了妻子即將來臨的生日，感謝拜登提醒。

讚「美」習紅旗座駕 指似其專車

元首會晤結束後，拜登親自送習近平離開，在見到習的「紅旗N701」座駕時更稱讚「beautiful（漂亮）」。習隨即介紹：「這是中國的國產車，紅旗車」。拜登先在外頭端詳一會，習即示意隨行人員打開車門，拜登探頭查看，說這輛跟他的凱迪拉克（Cadillac）很像，問道：「你知道它叫什麼名字嗎？」沒等習回答，拜登就直接說了答案「Beast（野獸）」，引得在場的人都笑起來。最後兩人互道再會，拜登也目送習近平車隊離去。

根據以往報道，紅旗N701禮賓車由長春一汽斥資5.7億元人民幣研發，號稱防彈防炮，一年僅出廠5輛。去年7月，紅旗N701在習近平訪港時首次亮相。此次早在習近平抵美前兩天，兩輛紅旗N701已被運至美國。

另外，美方亦公布習拜會午餐的中英文菜單，菜式以西餐為主，包括：意大利麵、意大利燴飯、洋薊薯片、意大利餃和炸雞、西蘭花、甘藍。甜點包括杏仁派和果仁甜點。

（習拜會）

相關字詞﹕紅旗 習拜會 美國APEC APEC會議 金門大橋 拜登 習近平

上 / 下一篇新聞