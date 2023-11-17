京學者：恢復軍事溝通唯一重大戰略成果

這次會晤，中美元首同意恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。時殷弘對中央社表示，除恢復高層軍事溝通外，雙方在會中同意採取措施遏制芬太尼生產，以及會晤前夕恢復氣候合作工作小組，並承諾大幅增加再生能源，也可算是成果。

但從這場「習拜會」看來，雙方在主要對抗的議題上仍在持續，未見共識，台灣議題和科技管制就是一例。時殷弘還提到，在全球關注的烏克蘭戰爭和以巴衝突上，從目前的報道來看，雙方都未提出及達成任何具體看法和協議。

美媒：不改美中激烈競爭格局

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，此次「習拜會」的重大進展，主要體現在「中美清晰地讓對方知道各自對一些關鍵問題的想法」；會晤對中美關係有所緩解，證明中美關係在止損；不過美國明年的大選將使中美關係遭遇波折，須有心理準備。

主流美國傳媒則認為，這場雙方都放軟調的會面，不會改變美中激烈競爭格局。《紐約時報》指出，拜登在會後記者會僅先回答4個提問，且先經幕僚篩選，之後也只讓媒體再加問兩題；以這場會談需觸及議題如此之多來看，兩人並無取得重大突破。

美國CNN分析，此次「拜習會」的期望值原本就被放得很低，然而美中分歧無法僅透過一場會談就能彌補，「拜習會」取得的進展，無助於緩解美中兩國走向更危險的競爭關係。