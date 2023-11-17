明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

京學者：恢復軍事溝通唯一重大戰略成果

【明報專訊】中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，今次「習拜會」的成果「有限但重要」，其中兩國恢復高層軍事溝通是唯一真正重大的戰略成果。

這次會晤，中美元首同意恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。時殷弘對中央社表示，除恢復高層軍事溝通外，雙方在會中同意採取措施遏制芬太尼生產，以及會晤前夕恢復氣候合作工作小組，並承諾大幅增加再生能源，也可算是成果。

但從這場「習拜會」看來，雙方在主要對抗的議題上仍在持續，未見共識，台灣議題和科技管制就是一例。時殷弘還提到，在全球關注的烏克蘭戰爭和以巴衝突上，從目前的報道來看，雙方都未提出及達成任何具體看法和協議。

美媒：不改美中激烈競爭格局

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，此次「習拜會」的重大進展，主要體現在「中美清晰地讓對方知道各自對一些關鍵問題的想法」；會晤對中美關係有所緩解，證明中美關係在止損；不過美國明年的大選將使中美關係遭遇波折，須有心理準備。

主流美國傳媒則認為，這場雙方都放軟調的會面，不會改變美中激烈競爭格局。《紐約時報》指出，拜登在會後記者會僅先回答4個提問，且先經幕僚篩選，之後也只讓媒體再加問兩題；以這場會談需觸及議題如此之多來看，兩人並無取得重大突破。

美國CNN分析，此次「拜習會」的期望值原本就被放得很低，然而美中分歧無法僅透過一場會談就能彌補，「拜習會」取得的進展，無助於緩解美中兩國走向更危險的競爭關係。

上 / 下一篇新聞