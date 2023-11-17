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會拜登20多共識 習否認武統有期 華冀闢「三藩市願景」 拜登：迄今最具成果討論

【明報專訊】中國國家主席習近平與美國總統拜登的三藩市會晤於當地時間15日如期舉行，雙方達成20多項共識，最受矚目的是恢復一系列軍事聯繫機制。拜登形容這次會談是雙方迄今「最具建設性、而且最富有成果的討論」，他也重申了人權、台灣問題等立場。習近平提出中美關係穩定發展「五根支柱」，開闢「三藩市願景」，並要求美方停止武裝台灣，強調「中國終將統一，也必然統一」，但否認計劃2027年或2035年武力統一台灣。

在費羅麗莊園舉行的「習拜會」歷時4個小時，儘管會後沒有發表聯合聲明，但雙方各自發布的新聞稿顯示，兩國元首在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成20多項共識（見表）。

習提中美關係五支柱 共樹正確認知

央視報道，習近平說，這次三藩市會晤，中美應該有新的願景，共同努力澆築中美關係五根支柱。一是共同樹立正確認知：中國始終致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係；同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線，希望兩國做伙伴，相互尊重、和平共處。二是共同有效管控分歧；三是共同推進互利合作；四是共同承擔大國責任；五是共同促進人文交流。

習促停武裝台灣 拜登籲尊重台選

針對台灣問題，習近平表示台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

拜登重申美國反對任何一方單方面改變現狀，「我們期待海峽兩岸的分歧通過和平手段解決，台灣海峽的和平穩定關乎世界利益」，呼籲中方在台海及周圍採取軍事行動時保持克制。他亦敦促習近平尊重台灣選舉進程。

路透社引述一名美國高級官員報道，習近平回應道：「和平固然好，但是在某一時刻中方必須朝着總體解決問題邁進。」並談到可能使用武力的條件。針對有美國媒體報道解放軍打算於2027年或2035年動武，習稱沒有這項計劃：「沒有人跟我說這件事。」官員描述，習講這番話時「似乎帶着一絲惱怒」。

習促撤制裁 公平對待華企

此外，習近平表示，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益，希望美方嚴肅對待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

會後，中國外長王毅向媒體表示，這場中美峰會不同於APEC期間的場邊會見。他說，兩國元首面對面深度交流，形成面向未來的「三藩市願景」；關於分歧部分，主要包括台灣問題及美方在經貿科技領域對華遏制打壓。

央視報道，拜登重申在去年峇里島會晤中作出的5點承諾，即：美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。

白宮的聲明表示，拜登強調美中應負責任地管理競爭，以防止其轉向衝突、對抗或者新冷戰。拜登還在社交平台X（前稱Twitter）連發數條帖子，稱「我們取得真正進展」。

被問仍否稱習「獨裁者」 拜登：他是

華外交部：不負責任的政治操縱

今年6月，拜登曾公開稱習近平為「獨裁者」，引發外交風波。在「習拜會」後的記者會，記者問拜登：「今天之後，你還會稱習近平主席為「獨裁者」嗎？這是你今年早些時候使用的用語。」拜登回答：「好吧，他是。我的意思是，他是一個獨裁者，因為他所管理的國家是一個共產主義國家，其政府形式與我們的政府完全不同。」

中國外交部表示，拜登這種說法極其錯誤，且是不負責任的政治操縱，中方堅決反對。

綜合報道

（習拜會）

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相關字詞﹕拜登 習近平 台灣問題 三藩市 中美關係 習拜會

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