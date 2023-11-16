華人揮旗夾道迎習 周邊警員鐵網嚴守

在習近平下榻的瑞吉酒店周圍，歡迎人群達數百人。來自費城的華人張穎說，他非常支持習近平主席提出的「中美關係基礎在民間」說法。張穎認為，很多外國人對中國有偏見，其實是因為不了解。在民間交往方面，華人華僑有很大發揮空間。

外籍迎習感華人具自豪感 「美國以前也是」

當天，張穎把外籍女友Skylar Pittman也帶到了三藩市，加入歡迎習近平的隊伍。Skylar Pittman說：「我覺得中國是一個有着自豪感的國家，大家都很有榮譽感。美國以前也是這樣，現在好像變了。另外，中國在經濟上有很大發展，美國倒是有一點落後了。」

中方團體冀完善民間交流鼓勵政策

美國俄勒岡州中國理事會主席藍進表示，希望在中美元首會晤後，兩國的省州人文交流機制能迅速擴展，雙方能完善民間交流的具體鼓勵政策。

近期，三藩市唐人街主要街道上也出現歡迎習近平的橫額。為迎接APEC會議，唐人街還新添了紅燈籠，舉辦了夜市等一系列活動。近幾日，唐人街小吃夜市吸引大量APEC參會者、遊客及市民光顧。人們三五成群，或邊走邊吃，或依台階而坐，享受中國美食。

據報道，APEC會議時間，三藩市迎來約3萬人到訪，包括政要、商業人士、媒體及觀光者。隨着APEC周領導人會議這一「重頭戲」臨近，會議場所莫斯康中心周邊設置了安全網和路障，並不時執行交通管制。習抵達當天，莫斯康中心周圍的警察和金屬圍欄進一步增多，更多道路被封鎖。

瑞吉酒店四周有大量警察把守，門口馬路兩邊豎有金屬圍欄，靠近酒店的馬路一側須持有特殊證件方可通行。

特約記者 鍾健

（習拜會）