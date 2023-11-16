白宮發言人稱期待峰會後團隊有更多溝通

他接受美國之音專訪表示，美國總統拜登期待與習近平的這次會面，打算將「風雨飄搖的美中關係置於更負責任的基礎上」，因美中雙邊關係是世界上最重要的關係之一；拜登也期待聽到習近平關於如何管理未來兩國關係的觀點。

指拜登處會晤「強有力地位」

據美國之音昨報道，柯比表示拜登是從「強有力的地位」來參加會晤，美國經濟現在比幾十年來更加強勁，「我們還鞏固並重振了我們在整個亞太地區及其他地區的聯盟和伙伴關係」。

柯比透露，拜登會晤時將要求中方不要干預台灣總統選舉。對於中美兩軍會否放開溝通渠道，柯比稱不會搶先在兩國元首會晤前披露。

此外，有匿名的拜登政府資深官員透露，美國謀求在會談中釐清美國的「一個中國」政策，重申美國不支持台獨立場。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮昨重申台灣問題是中國核心利益中的核心、是中國內政，不容任何外來干涉，希望美方以實際行動，旗幟鮮明反對台獨。此番代表台灣領袖出席APEC會議的台積電創辦人張忠謀伉儷已飛抵三藩市。

美國會報告：華視與美外交為工具

美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）周二發布年度報告稱，中國主要將與美國的外交視為工具，在幾年內阻止和拖延美國的壓力，以便更好地發展自己的能力。報告建議加強審查中國在美國經濟、學術領域的滲透，認為中企仍大量購買美國晶片製造設備來生產先進半導體。

另邊廂，兩國也繼續釋放共同合作信號。據中國生態環境部網站，中美決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，重點加速一系列具體行動，特別是切實可行的合作計劃和項目。

（習拜會）