學者：美對華軟硬兼施 會面止跌企穩

朱鋒稱，自拜登政府上台後，中國議題不斷發酵。這次拜登與習會面，美國國內反應非常多元，但華府也清楚，如果完全跟中國走向對抗，對美國百害無一利。「所以拜登政府也要兩手抓，一手硬一手軟，軟就是要跟中國對話合作，硬就是美國所選擇的，‍‍比如科技戰、貿易戰還要繼續。」

元首峰會前夕，美國國務卿布林肯14日向21個APEC成員國發表講話，稱美國相信亞太經濟體可以自由選擇自己的道路，呼籲亞太國家自由選擇合作伙伴。

華郵：內部壓力增 習需峰會鞏固地位

遼寧大學美國與東亞研究院長呂超對中新社稱，美國儘管不點名，實際是在針對中國。他相信「習拜會」上，美國會作出緩和姿態，在氣候、反毒品等問題尋求與中國深入合作，但僅緩兵之計，美國圍堵和遏制中國的立場，並未看到改變。

中國官媒持續預熱習訪美，新華社昨發表題為〈飛越太平洋，感受中美民眾暖流〉的報道，回顧習近平8年前訪美，以及訪問相識近40載的美國「老朋友」、青年學者等。美國《華盛頓郵報》認為，修改了任期限制的習近平，愈來愈被外界用放大鏡檢視，面臨國內經濟低迷、內部壓力日增的他，此刻需要這場峰會鞏固領導地位。

崔天凱稱中美需尋新辦法 要有正確相處之道

另外，據中美交流基金會發布，前中國駐美大使崔天凱周二出席「CUSEF15」對話倡議活動時，表示「中國不希望跟美國對抗，雙方都覺得要改變前幾年的做法，要找個新的辦法」。「兩個這麼大的國家，誰也改變不了誰，誰也別想打垮誰，總要有個正確的相處之道。」他說，中方本着相互尊重、和平共存的精神，到三藩市去尋求盡可能的合作。

明報記者

（習拜會）