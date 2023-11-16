習拜莊園會 4小時「深入對話」 含午餐散步 拜登：中美須再「正常溝通」

美財長加州長陳茂波三藩市接機

習近平乘搭專機在三藩市時間14日下午（本港時間昨日清晨）抵達三藩市。央視畫面顯示，專機抵達三藩市國際機場時，美國財長耶倫、加州州長紐森、美駐華大使伯恩斯等美方高級官員，以及中國駐美大使謝鋒、香港財政司長陳茂波等中方官員在機場迎接。陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇及中共中央政治局委員兼外長王毅等。

習近平與在場迎接人員簡短交談後，登上紅旗座駕前往下榻酒店，道路兩側大批華人華僑拉橫額、揮舞中美國旗歡迎，沿途亦有示威者持標語抗議。

據美國之音報道，「習拜會」將於三藩市費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行。費羅麗莊園面積近265公頃，園中有一座喬治亞復興風格的建築及多個英國文藝復興式花園。

熟悉會晤籌劃的人士透露，雙方將舉行大約4個小時的「深入對話」，其中包括工作午餐、中美元首共同莊園散步，以及美方只有國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）陪同的小型會談。此外，其他中美高層官員將就不同議題單獨會晤。

習晤奧巴馬特朗普行程 均含「莊園散步」

莊園散步成為習近平訪美例行內容之一。2013年6月，習近平曾與美國時任總統奧巴馬在美國加州安納伯格莊園散步；2017年4月，習與時任美國總統特朗普會晤後，兩人也在佛羅里達州海湖莊園散步。

中國外交部此前宣布，應拜登邀請，習近平於14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議。

消息：中方要求會談時長超峇里島

美國之音引述知情人士稱，中方官員曾向美方提出要求，希望將雙邊峰會安排在與APEC領導人峰會不同的地點，並且希望會談時間超出兩人去年11月在峇里島出席二十國集團（G20）高峰會間隙舉行的歷時3小時的雙邊高峰會。

美方官員此前多次放風，會晤議題包括中美經貿、台灣問題、巴以衝突、俄烏戰爭及人工智能等。拜登從華府前往三藩市前向媒體表示，儘管美中在許多問題上存在尖銳分歧，但兩國必須再次「走上正常的溝通軌道」。「如果有危機，能拿起電話彼此交談。能確保我們兩軍仍有聯絡。」拜登對記者說，「我們不是在試圖與中國脫鈎，我們試圖做到把這種關係變得更好。」

商界晚宴 美媒指與習同枱4萬美元

會晤結束後，中美雙方當天下午將舉行記者會；當晚，習近平預計將出席有美國商界代表和文化領袖參加的兩場招待會，習將向「美國及中國人民」發表一場演說。彭博社報道，來自微軟、花旗、埃克森美孚和其他美國大型跨國公司的高管已聚集三藩市，希望能在習近平晚宴佔一席之地。多家美媒此前指，該場晚宴入場券需2000美元，與習同枱需支付4萬美元。

綜合報道

（習拜會）

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