樓市跌競爭烈 代理「鬥」回佣求開單

在加息等因素下，去年下半年樓市回落，地產代理競爭激烈，不少為求促成交易，不惜大幅回佣予新盤買家，部分發展商為促銷旗下樓盤亦提高代理佣金，部分更達10%以上，變相鼓勵代理回佣予買家。

發展商求促銷 有付代理10%佣金

據現時二手物業買賣，主流做法是買賣雙方各付樓價1%、即合共2%作代理佣金。換言之，競委會所稱，美聯及中原高層同意訂定一手樓交易中收取最少2%的實收佣金，與二手樓買賣佣金比例相同。

汪敦敬回應本報查詢時說，商會作為消委會多年諮詢對象，多年來有參與反壟斷及反競爭法研究，他個人並不同意合謀訂定佣金，形容這是「危險動作」。他說「地產代理呢口飯唔易食」，並指是「辛苦錢」。他補充，回佣多少除了與買家「人品」有關外，亦與代理參與的程度有關，例如代理帶客人睇樓的次數及樓盤數目較多，回佣比例相對會較低，但單純「街邊一個客埋嚟買樓」，要求回佣的比例一般都會較高。

汪又說代理之間互相「劈價」，致回佣比例愈來愈高；二來發展商不時推出超高佣金，目的是暗示代理可為買家提供更多回佣，加上部分發展商會「遲出佣」，他認為這些都會造成新盤市場信息混亂，地產代理應在適當時候「說不」。

明報記者