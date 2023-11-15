中原先申寬待未被控 競委：重點是鬥快

被問到寬待安排會否被企業濫用，或違法後「鬥快」申請寬待以換取免被起訴，競委會主席陳家殷表示，寬待政策是世界各地處理競爭法的主要工具，旨在向從事合謀行為者提供強烈誘因，使其停止有關行為及舉報。至於美聯有否申請寬待，會方表示不便透露，強調申請寬待重點是「鬥快」。

倘裁定反競爭 買家可向中原興訟

競委會表示，申請寬待非沒有後果，如審裁處裁定案件屬反競爭，可向中原發出違反第一行為守則的違章通知書，倘市民受事件影響有所損失，日後可興訟。

今年首季本港與內地通關，市場多個主要新盤推出，包括新地屯門NOVO LAND、會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO；豪宅盤則有龍光集團與合景泰富合作的鴨脷洲凱玥等。綜合市場數據，今年首3月一手市場錄得近3500宗成交。

律師蘇文傑表示，消費者就競爭法個案循民事索償案例不多，大多是競委會提告，如涉款不多，或索償成本過高，市民未必循民事索償，「搵律師申索，銀碼都未必止10萬」。他說《競爭條例》2015年訂立，無標誌性索償案例，首宗個案或成「test case」（測試案例），法庭需確認競爭法是否包含痛苦賠償、情感損害等。他稱舉證責任在申索人，要證明損失不易，例如證明曾與其他地產代理傾談買賣物業，「最困難係呢個位」。