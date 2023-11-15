四大地產代理涉合謀定佣 競委控美聯香港置業 中原利嘉閣供料助查獲寬待

地監局：多番囑代理自行決定佣金

地產代理監管局昨表示會嚴肅跟進，現階段不便評論已進入法律程序的事件。該局表示，過去已多番提醒及教育地產代理，不得訂立任何協議以致妨礙競爭，強調應自行決定佣金率、折扣及回贈等。

美聯5高層被控 包括副主席

被入稟控告包括美聯集團、旗下美聯物業和香港置業；另外5人分別為美聯集團副主席兼董事總經理黃靜怡（美聯集團主席黃建業女兒）；美聯物業住宅部行政總裁布少明、董事李頌賢、營運總監張子存；以及香港置業行政總裁馬泰陽。入稟狀指出，競委會要求審裁處宣布美聯3間公司違反第一行為守則；而5名高層牽涉違反守則，向他們施加罰款，並就5人發出取消董事資格令。

協議新盤實收2%佣金

4代理行相若時間發通告掀關注

案情透露，美聯及中原高層去年10至12月期間，分別在香港遊艇會等地方開會至少5次（見表）。首次會面於去年10月7日，美聯代表黃靜怡和李頌賢與中原代表在地產代理監管局周年慶典上碰面，雙方同意討論當時各自的營商環境；其後多次討論如何管制向新盤買家提供佣金回贈；最後一次會面於去年12月15日，美聯李頌賢、布少明、馬泰陽及張子存與3名中原代表在中華小館會面，他們同意實收佣金訂為2%和執行方法，以及取得董事批准的安排。

美聯及中原其後於去年12月下旬各自發出內容及字眼相若的通告，限實收佣金2%。競委會稱早於今年1月初留意到有傳媒報道，4間地產代理商各自於相若時間發出內部通告，並因應報道發新聞稿表示關注，接觸各方了解事件和展開調查。競委會蒐集資料後，認為有合理因由懷疑違反《競爭條例》的行為曾經、正在或即將發生，於是正式展開調查。

競委：龍頭地位影響嚴重

競委會表示，回佣會影響買家置業的最終支付金額，故該會有合理因由相信有關安排構成屬嚴重反競爭行為的合謀定價，違反《競爭條例》。競委會表示，美聯及中原在業界具龍頭地位，合謀行為對業界有嚴重影響，規定代理實收佣金變相限制買家的回佣水平，令買家或需支付更高金額，任何影響買家置業支付金額應由市場主導，而非業界操控。

股價跌停牌 美聯：保留提挑戰權利

美聯集團昨發公告稱高度重視事件，一向注重集團營運全面合規，會極力辯護其立場。美聯表示注意到中原獲競委會寬待，並保留在適當情况下，對法律程序的不同方面提出挑戰的權利。美聯集團股價昨跌5.2%，中途停牌，昨午2時10分起於聯交所暫停買賣，以待刊發公告，及後表示已向聯交所申請今早9時恢復買賣。

立法會議員江玉歡向本報表示，今次案件對地產代理界具重大啟示，料相關行業的公司及買家更留意回佣問題；又相信地產市場會更健康及透明，讓買家有真正選擇。不過，她質疑回佣問題並非「近日嘅事」，認為競委會應「企得前啲」，及早主動調查更多反競爭行為。

【案件編號：CTEA 3/23】

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