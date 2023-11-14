明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

劫殺案憑血衣指模鎖定身分 旗兵落網遺孀「欣慰」

【明報專訊】1991年深水埗北河街一間鐘表店遭槍匪行劫，一名男職員遭轟斃，3匪空手逃去，其中一名疑犯上周六從內地來港旅遊及奔喪時被捕，警方憑當年檢獲衣服上小量血漬及玻璃上的指模鎖定其身分。該名59歲疑犯被控一項謀殺罪及一項企圖搶劫罪，昨日被解往法院，暫毋須答辯，案件明年再訊。警方稱已通知死者遺孀，「家屬都好欣慰，警方咁多年嚟都冇放棄到」，同案其餘兩人身分及下落仍在調查。

控謀殺企圖搶劫 被告稱可廣東話應訊

被告文稳业（59歲），報稱內地工廠職員，控罪書指他持雙程證來港，居於深圳。他昨午被解往九龍城裁判法院提堂，停車場出入口有軍裝警員荷槍實彈戒備。文毋須普通話傳譯，表示可用廣東話應訊。庭上所見，他皮膚黝黑，右眼不能完全睜開。控方反對其保釋，辯方沒保釋申請。裁判官應控方要求將案押後至明年1月15日再訊，以待警方調查，被告須還押。

首控罪指，文於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下「信發公司」內，與兩名不知名男子謀殺56歲的鄭啟霖；次控罪指文於同日同地，與兩名不知名男子企圖搶劫「信發公司」。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，當日3名男子手持一把黑色曲尺手槍及鐵槌，進入一間位於深水埗北河街的售賣二手金飾及手表的舖頭打劫，其中一持槍匪徒向男職員頭部開槍，職員送院證實死亡；其餘兩人企圖用槌扑碎玻璃櫃不果，一人被玻璃割傷。3匪事敗後登上一輛偷來的紅色私家車逃離現場，因遇交通阻塞棄車逃去，車內遺下一件染血上衣。

警前年鎖定身分通緝

旅簽兩周 原赴喪禮再旅遊

警方案發後多年一直調查，至2021年鎖定疑匪身分，並將他列入通緝名單，其之前並無出入本港正式紀錄。據悉被捕者以旅遊簽證申請來港兩周，原上周六出席叔父喪禮再留港旅遊，上午與親人經深圳灣口岸準備入境時被捕。由於案件嚴重，警方隨即要求政府化驗所的鑑證專家協助進一步鑑證及蒐證，前日證實車上一件染血上衣的DNA屬被捕男子，他的指紋亦出現在劫案現場的玻璃飾櫃，其當日角色有待調查。

鍾雅倫稱前日已聯絡死者遺孀有關疑犯被捕，「家屬都好欣慰，警方咁多年嚟都冇放棄到」。被問案件久遠會否因證人記憶模糊等因素增加舉證難度，鍾稱「近期都有找過他們，他們對事件記憶猶新，我相信這個不是太大問題」。

曾請公安協助 警：疑犯內地居民 有困難

疑犯於內地因販毒案被囚7年，去年才獲釋。被問為何未有請求內地將疑犯移交本港，鍾稱有請求公安協助，但由於疑犯為內地居民，故「呢方面有困難」。他亦回應指該案與同日發生、涉及葉繼歡的觀塘物華街金行劫案無關。警方正追查其餘兩匪，鍾強調「牽涉嚴重、兇殘案件，無論啲疑犯走到幾遠都好、匿得幾埋都好，我哋都唔會放棄追查，直至正義得到彰顯」；又透露嚴重案件一日未偵破，會保留與案相關的DNA。

【案件編號：KCCC2979/23】

上 / 下一篇新聞