劫殺案憑血衣指模鎖定身分 旗兵落網遺孀「欣慰」

控謀殺企圖搶劫 被告稱可廣東話應訊

被告文稳业（59歲），報稱內地工廠職員，控罪書指他持雙程證來港，居於深圳。他昨午被解往九龍城裁判法院提堂，停車場出入口有軍裝警員荷槍實彈戒備。文毋須普通話傳譯，表示可用廣東話應訊。庭上所見，他皮膚黝黑，右眼不能完全睜開。控方反對其保釋，辯方沒保釋申請。裁判官應控方要求將案押後至明年1月15日再訊，以待警方調查，被告須還押。

首控罪指，文於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下「信發公司」內，與兩名不知名男子謀殺56歲的鄭啟霖；次控罪指文於同日同地，與兩名不知名男子企圖搶劫「信發公司」。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，當日3名男子手持一把黑色曲尺手槍及鐵槌，進入一間位於深水埗北河街的售賣二手金飾及手表的舖頭打劫，其中一持槍匪徒向男職員頭部開槍，職員送院證實死亡；其餘兩人企圖用槌扑碎玻璃櫃不果，一人被玻璃割傷。3匪事敗後登上一輛偷來的紅色私家車逃離現場，因遇交通阻塞棄車逃去，車內遺下一件染血上衣。

警前年鎖定身分通緝

旅簽兩周 原赴喪禮再旅遊

警方案發後多年一直調查，至2021年鎖定疑匪身分，並將他列入通緝名單，其之前並無出入本港正式紀錄。據悉被捕者以旅遊簽證申請來港兩周，原上周六出席叔父喪禮再留港旅遊，上午與親人經深圳灣口岸準備入境時被捕。由於案件嚴重，警方隨即要求政府化驗所的鑑證專家協助進一步鑑證及蒐證，前日證實車上一件染血上衣的DNA屬被捕男子，他的指紋亦出現在劫案現場的玻璃飾櫃，其當日角色有待調查。

鍾雅倫稱前日已聯絡死者遺孀有關疑犯被捕，「家屬都好欣慰，警方咁多年嚟都冇放棄到」。被問案件久遠會否因證人記憶模糊等因素增加舉證難度，鍾稱「近期都有找過他們，他們對事件記憶猶新，我相信這個不是太大問題」。

曾請公安協助 警：疑犯內地居民 有困難

疑犯於內地因販毒案被囚7年，去年才獲釋。被問為何未有請求內地將疑犯移交本港，鍾稱有請求公安協助，但由於疑犯為內地居民，故「呢方面有困難」。他亦回應指該案與同日發生、涉及葉繼歡的觀塘物華街金行劫案無關。警方正追查其餘兩匪，鍾強調「牽涉嚴重、兇殘案件，無論啲疑犯走到幾遠都好、匿得幾埋都好，我哋都唔會放棄追查，直至正義得到彰顯」；又透露嚴重案件一日未偵破，會保留與案相關的DNA。

【案件編號：KCCC2979/23】