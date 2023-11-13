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要聞

1991年槍殺表店職員 旗兵遊港被捕 現年59長居深圳 指模DNA初步與當年檢獲脗合

【明報專訊】1991年深水埗北河街一間鐘表店遭持槍匪闖入行劫，一名男職員疑受驚開閘緩慢，遭開槍轟斃，賊人空手逃去，警方一直追緝3名涉案悍匪。消息指案發32年後，其中一人前日（上周六）從內地來港旅遊，於入境時被捕，初步經驗證指模及DNA與當年案發檢獲的脗合。警方將調查該名59歲男子案中角色。

同日葉繼歡物華街連劫5金行

1990年代本港經常發生「省港旗兵」持械行劫案，上述悍匪轟斃職員的同日，「賊王」葉繼歡等人持自動步槍，在觀塘物華街連環行劫5間金行。

據了解，北河街案件發生後，警方檢獲匪徒遺留的指模及DNA，多年來無間斷追查及更新資料，相信匪徒為「大圈仔」。據悉，被捕男子前日與親友乘七人車經深圳灣口岸到港旅遊，入境處檢查證件時發現他被通緝，將其拘查並通知警方。案件交西九龍總區重案組跟進。被捕男子昨晚被黑布蒙頭、鎖上手銬由探員從西九龍警察總部押至長沙灣警署扣查。據悉潛逃32年的男子現年59歲，長居深圳。

消息：匪徒為大圈仔

當年職員疑掙扎躲避 遭匪轟中太陽穴

根據當年《明報》報道，1991年6月9日早上，兩匪徒闖入深水埗北河街一間二手鐘表店，拔出手槍大叫打劫，喝令52歲職員鄭啟林打開進入櫃位的鐵閘，鄭疑受驚行動緩慢，賊人隔着飾櫃伸手執着其胸口，鄭掙扎企圖躲避時，匪徒向他開槍，子彈穿過玻璃間隔擊中鄭的太陽穴，他當場倒地。兩賊事敗，登上門外接應的私家車逃去。鄭送院搶救傷重不治。警方事後追緝3匪，包括闖入鐘表店行劫的兩人及在門外把風、駕駛接應車的同黨，案件由西九龍重案組調查。

據當日同一版面的頭條，4名賊人同日下午連環行劫觀塘物華街5間金行，掠去3000両約值1000萬元的金飾，其間一名相信為葉繼歡的蒙面賊人，持AK47自動步槍與趕至警員在街頭駁火，雙方共開逾30槍，悍匪曾挾持人質，最後騎劫一輛小巴逃去。事件轟動全港，為首次有匪徒持自動步槍及首宗連環行劫5間金行案件。

港法例：刑事案沒追溯期限

有疑犯潛逃逾30年後來港被捕。根據香港法例，民事案件設有追溯期限，刑事案件沒有追溯期限，另外，一般而言，逮捕令沒有生效期限。按照法律，「可公訴罪行」通常是較嚴重的罪行，「簡易程序罪行」可以說是嚴重性較低的罪行。簡易程序罪行之提出起訴期限，通常為事件發生後起計6個月內；至於可公訴罪行則沒有特定起訴期限，換言之，案件一日未破，一日也可追查。

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