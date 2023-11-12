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同運會閉幕 內地選手：朋友對港改觀盼來工作

【明報專訊】首次在亞洲舉行兼首次由香港主辦的同樂運動會（Gay Games）昨閉幕。有澳洲選手不捨運動會完結，稱讚本港運動協會專業；有內地選手認為運動會有助提升香港知名度及形象。閉幕禮昨於伊利沙伯體育館舉行，出席人數不及開幕，但氣氛仍熾熱，蘭桂坊集團主席盛智文及西班牙駐香港總領事阿基迪卡均出席。下屆同運會將於2026年在西班牙華倫西亞（Valencia）舉行。

「這樣的機會，可能一輩子只有一次。」性小眾內地選手Owen對同運會完結不捨，認為活動有助提升香港的國際知名度及形象。他分享，曾有內地朋友對香港印象不佳，但同運會的舉行令其改觀，「（香港）還是多元包容的」，朋友未來希望透過優才計劃來港工作。

澳選手驚訝專業守時

談及難忘回憶，Owen憶述5公里公路賽中一名男選手穿高跟鞋跑畢全程，只為表達性別自由，「對他肅然起敬」。

來自澳洲的Kevin參加了龍舟賽，笑言「在澳洲的（龍舟）比賽永遠不守時」，對協辦賽事的本地運動協會之專業及準時感驚訝。他享受賽事過程，已迫不及待想參與下屆同運會。

世界同志運動聯合會（FGG）聯席主席Joanie Evans致辭稱，為香港同運會感驕傲，形容所有事情均無可挑剔，是多屆中最好。

義工參考 盼港辦多元運動會

同運會聯席主席林敏蕙表示，不要放棄創造一個包容、安全、尊重及歸屬感的世界，「儘管活在一個不總是接受或擁抱我們的世界，讓我們好好保護內心的光芒，讓它強大並薪火相傳」。林又說，同運會結束後會繼續與不同持份者分享經驗；部分義工亦參考今次經驗，未來舉辦屬於香港的多元共融運動會。

民建聯副主席周浩鼎昨回應查詢稱，同運會舉行期間不斷有市民、家長、團體表示極大焦慮。他強調，民建聯尊重不同性傾向，但若動搖婚姻制度及扭曲家庭核心價值，恐對整個社會影響深遠。

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