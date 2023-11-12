議員：損形象涉公帑應查 贊助商：「錯有錯着」添氣氛

有份審批 鄭泳舜：檢討日後政府增協助

「M」品牌資助由大型體育活動事務委員會審批，委員會副主席鄭泳舜昨有到場觀賽，稱即使安排有變現場氣氛仍熱烈，但同意因涉公帑，日後應檢討如體育盛事由經驗較少的私人商業機構主辦，政府應多參與提供協助。

立法會選委界議員江玉歡認為，賽道物料趕不及到港早預算得到，不解為何昨早才決定改安排，又慨嘆近日不少盛事均有甩漏，如灣仔海濱夜市早前無電供應，「死得啦，搞乜無乜」。江又認為，是次賽事獲公帑資助，當局應追究責任。翻查資料，M品牌活動需提交活動報告及經審計帳目，且須向政府退還未用結餘。

本報昨向文體旅局查詢賽事安排臨時有變會否影響本港國際體育盛事之都及「M」品牌形象，未獲回應。

贊助商富利堡集團主席兼行政總裁黃毅力稱滿意安排，他說據他過去12年協助澳門舉辦格蘭披治賽事經驗，「賽道長短不是最重要」，氣氛好才是關鍵，又形容龍和道賽道被取消是「錯有錯着」，因該路段未能設觀眾席，觀眾靠看直播本易冷場，昨縮短路段後賽車可在觀眾席前經過，更帶動氣氛。他說，據他了解場地物料是因船期突延遲才趕不及抵港，同意主辦方經驗不足，但因屬首次且時間緊迫故可理解。