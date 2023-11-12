賽車盛事甩轆 臨時縮賽道削日程 公帑資助最高1500萬 工程延誤刪「賣點」大直路

本年度World RX設8個分站共10回合賽事，共10名車手角逐，壓軸的香港站由世界場地越野車賽（香港）管理有限公司（World RX HK）主辦，中國香港汽車會及中華文化協會共同協辦，是該賽事首於東亞舉行。

推遲4小時開賽 跑道短1/3

賽會本年3月底宣布落實於中環海濱辦賽後，9月公布賽道設計，當中涵蓋龍和道及耀星街部分路段。相關道路自前日下午2時起封閉，惟賽會當日公布的新賽道圖中，將大會堂至解放軍駐港部隊大廈對出的龍和道，兩段分別長300及400米的長直路取消。賽會至前晚再公布，因「無法估計的工程延誤」，昨日賽事需由早上8時10分延至不遲於中午12時展開，賽程亦需縮短。

賽會：首移師鬧市 未能依時搭建

World RX傳媒經理Russell Atkins昨交代賽道及賽程調整事宜時強調，香港站乃該賽事首次由賽車場移師鬧市街道場舉辦，故出現工程延誤，未能依時搭建賽道。而賽道至中午12時開始自由練習前15分鐘才落實，長約800米，取代952米的德國Estering賽道成本季最短賽道。有消息人士向本報透露，工程延誤因所需防撞物料不足，使賽道未達安全標準，經FIA與賽道管理公司商討後決定修改賽道。

車迷失望刪賣點 有稱無損體驗

賽事雖受賽道縮短及延誤影響，昨仍有不少車迷入場，賽會稱昨單日共售出約9000張門票。簡先生與兒子昨一同觀賽，後者表示平常有觀看F1，盼藉現場觀戰體驗賽車氣氛，簡先生則認為賽事主辦方缺乏經驗，「宣傳唔夠，安排又不足。這次第一次舉辦，再看看下次能否搞得成吧」。梁先生則失望賽會取消龍和道路段，「其他分站均沒有如此直路，變相成為香港站的賣點，最終卻取消」。來自深圳的朱先生因對電動車賽事感興趣而專程來港觀賽，到現場才得悉賽道縮短，惟認為對觀賽體驗影響不大，「好久沒舉行過這樣的比賽，能在安全和可行的情况下，做到最好就可以」。

選手滿意安排 賽道較窄「仍很棒」

車手方面，昨日提前鎖定年度總冠軍的瑞典籍基斯杜化臣表示，香港只是首次舉辦World RX，儘管還有進步空間，但滿意昨日賽事安排。對於賽程延誤，他說「當然不理想，但我的職責只是駕駛」。昨贏得分站首回合冠軍的奇雲漢臣則認為，香港賽道比較窄、起伏不平，「但仍是很棒的賽道」。

文體旅局回應本報查詢稱，政府致力推動香港成為國際體育盛事之都，有關賽事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌，並獲1500萬元上限的配對撥款資助。

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