器官捐贈日2600人仍在等 曾心痛掙扎 病父獲女兒捐腎展新生

劉保財憶述，急需換腎其間醫生建議可用家屬腎臟移植，自己卻不知怎開口，幸家人得悉後主動提出接受配對評估。對於由當時26歲的女兒捐腎，他每次提及都表示心痛，「她始終年紀小，我們年紀大，好像很浪費，又怕她以後有什麼事，沒有人幫忙」。劉掙扎的同時，女兒卻形容自己是義無反顧捐腎，只是向樂於助人的爸爸學習。經一年半身心評估，劉衝破心理關口，接受移植手術，之後重返工作崗位和重拾行山興趣，女兒亦很快康復。他向女兒承諾會好好保護腎臟，「她的腎放在我身上，我也要愛惜她」。

陸少冰（Apple）約30年前患腎病，需每日「洗肚」4次，令任職文員的她工作和生活大受影響，半年後被公司勸退。她當時有感變成家人負擔，感到灰暗，「在家看到街上別人上班追巴士，我覺得他們很幸福，我連這個資格都沒有」，年幼女兒成為她唯一生存希望。

苦等4年，Apple等到遺體捐贈腎臟作移植，不久後懷上第二胎。一提及恩人，她哽咽道：「感覺他沒有離開這個世界，好像在我身體裏，我再代替他生存。」她感激捐贈者和其家人，說會好好生存回報。

「病人反映問家人借錢易 說捐腎難啟齒」

現時腎臟移植輪候時間約5年9個月，醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮說，活體捐贈是末期腎病病人另一治療選擇，但不少病人反映問家人借錢容易，但說到捐腎就難以啟齒。他說每人只要一個健康正常的腎臟就足夠應付日常身體所需；摘取腎臟一般採用微創手術，傷口較細，康復較快，呼籲患者多與家屬商討。