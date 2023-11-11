蝨彈不能殺反致擴散 可用熱水蒸氣

滅蟲公司：月接30宗疫前一倍

有學者及滅蟲業界提醒，市民如發現家中疑有牀蝨，不應用滅蝨彈，因蝨對化學除害劑的抗藥性高，用蝨彈「只能驅蝨不能殺蝨」，更可能令蝨患擴散，呼籲市民可用熱水或蒸氣等高溫消毒家具及衣服，並扔掉無用雜物。

觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗憶述，上月底接獲一對由首爾回港夫婦求助，稱身體有蟲咬感痕癢，拍死牀上昆蟲後牀單留下血漬。鄭其後上門觀察後確認為牀蝨，為事主滅蝨一次後暫未再現蝨蹤。他說牀蝨到新環境後會先找陰暗潮濕地方及雜物罅隙匿藏，潛伏約7至10日才出動吸血，故市民初時難發現，被咬會誤以為蚊叮，其後牀蝨漸多才看見。他說上述夫婦回港後一個月才見牀蝨，從時間推算很可能是外遊帶回。

400呎屋滅一次2000元 另可用矽藻土

鄭說，業內滅蝨一次收費千多元至上萬元不等，視乎嚴重程度、滅蝨方式及範圍，400方呎單位滅蝨一次收費約2000元內。香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強稱，業界報價標準各異，以其公司為例，會以家俬數量及大小等計算，每次2000至3000元起，視乎情况或需多做幾次。

至於有何方法自行滅蝨，中大社會工作學系副教授黃洪稱，用滅蝨彈只會令蝨擴散至隔鄰單位甚至整幢大廈，應避免使用。市民可噴灑濃度70%或以上酒精殺蝨，原理為抽走蝨體內水分，亦可以60℃熱水洗滌衣物。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源提醒，發現牀蝨後不要搬動家俬，可考慮在牀蝨經過地方噴蒸氣或撒上薄薄一層俗稱DE粉的矽藻土。矽藻土可在化工店及藥房買到，每份約180至400元。