機鐵現牀蝨 學者倡視公衛問題 港鐵重點清潔非金屬座 業界料附衣物行李入車廂

港鐵表示，早於外國開始傳出爆發牀蝨問題時已作風險評估及制定方案，會加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位，本周起為所有機場快線、高鐵、迪士尼線列車，以及東鐵線頭等車卡作高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。

食環：已加強宣傳 機局：會密封現蝨行李

食環署回覆，在政府防治蟲鼠督導委員會督導下，各部門會向不同界別及機構發放防治臭蟲（亦稱牀蝨）資訊，食環署有需要會提供技術支援。署方近日已聯同相關部門及機構加強宣傳教育。

機管局表示，香港機場暫未發現牀蝨問題，如行李發現牀蝨，局方會先用膠袋將行李密封，然後交還旅客，旅客可到指定地點消毒。局方亦會即時將處理該件行李的輸送帶、認領轉盤及附近範圍消毒及清潔。局方亦為處理行李及轉機旅客的前線員工提供防護裝備，建議穿上淺色衣服及噴驅蟲噴霧，完成工作後清潔消毒。另局方一直對採購客運大樓設施等物料有清潔衛生考量，如客運大樓座椅大部分採無縫設計。

城巴定期滅蟲九巴加強清潔 電車：藏蝨風險低

就機鐵車廂疑現牀蝨，本報昨向其他公共交通營辦商查詢應對。城巴回覆，有定期安排車隊清潔消毒及滅蟲，目前全線城巴車廂座椅採人造皮椅套，可直接以稀釋清潔劑及抹布清潔。九巴回覆已加密清洗車廂，每次以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶及地板等。香港電車表示車廂裝置及座椅沒採用絨面或布料，藏蝨風險不高。

梁廣源稱，牀蝨多在夜間或陰暗地方出沒，但上述機鐵照片環境光線充足，倘若照片屬實，估計該牀蝨或依附乘客衣物或行李進入車廂。雖然其他交通工具聲稱座椅非布或絨面，梁認同蝨患風險較低，但不代表可掉以輕心，因牀蝨或會藏身座位間罅隙，呼籲公共交通營辦商須加緊用蒸氣清潔。

對於牀蝨或由外地傳入，香港的士小巴商總會理事長周國強稱暫未見業界對到機場接客感擔憂，形容的士乘客流動高，「避無可避」，而的士車廂亦偶聽聞有蝨，業界有滅蝨經驗。

學者：韓國政府反應快 表明助滅蝨

有學者關注港府處理蝨患取態。黃洪昨在港台節目《千禧年代》稱，蝨患影響市民精神健康及睡眠質素，對貧窮戶影響較大，如蝨患於院舍出現「幾麻煩」，一般劏房戶亦難負擔滅蝨費。他形容韓國政府反應快，表明幫助滅蝨，但港府似將蝨患變成傳播者個人問題，此舉或令蝨患在港持續，認為港府應負責任。

立法會議員楊永杰稱，政府應向全港學校、醫院、酒店、戲院及公共交通營辦商等發出防治牀蝨及消毒清潔指引，並要求港鐵及機管局定時使用蒸氣清潔機清潔。他建議設機制監察全港蝨患擴散及分佈，一旦牀蝨爆發，應向受影響市民派發滅蝨水，並成立滅蝨隊協助長者及低收入家庭等弱勢社群滅蝨。

民建聯立法會議員梁熙稱，年底為遊客訪港或海外港人回港高峰期，建議當局設呈報機制，統計和監察因牀蝨到私家診所求診的人數，以便及早應對。

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