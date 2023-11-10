創科局稱正試新法 推電子服務前獨立測試

年中已增監察 須做負荷測試

局方稱，各部門發展資訊科技系統時，會據《政府物料供應及採購規例》透過公平公開及具競爭程序採購「物有所值」貨品和服務，會通盤考慮所投資源是否取得最佳成效，強調非單純追求「價低者得」。

監管服務承辦商方面，局方稱資科辦已向部門發指引，而由資科辦統籌的《優質資訊科技專業服務常備承辦協議》亦設承辦商表現監察制度。翻查資料，已與政府簽訂協議的承辦商，部門可就個別資訊科技項目直接邀請其提交建議書。

議員倡推出前小規模測試

立法會議員葛珮帆稱，現時各部門發展電子服務各自為政，或憂受限選擇不諮詢資科辦，致系統設計考慮不周，電子公共服務不如常運作會打擊本港作為智慧城市形象及市民信心，促當局加強監察。

科技創新界議員邱達根表示，政府推新系統往往「做完就咁掉出嚟」，當局應多做準備，如推出前先小規模試用。資訊科技商會榮譽會長方保僑亦稱，政府設計公共系統要精準，系統可靠度應為先，特別系統容量上要預留空間應付可能的網絡攻擊，多做事前壓力測試。