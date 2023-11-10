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易通行3天7000交易未收費 運署：涉人手操作問題

【明報專訊】不停車繳費「易通行」推出約半年，不時有司機投訴隧道收費有問題。據易通行隧道費服務商「快易通」本月3日網站公告，工作覆檢時發現10月17至19日紅隧有7000多項交易未及時上傳至後台，致未即時收費，已向涉事車主發繳費通知，需於14個工作天內補交。易通行事隔半個月公布，運輸署事發至今未向公眾通報，署方昨回覆承認，上月31日已獲服務商通知，經調查發現涉服務商人手處理數據時操作有問題，易通行系統運作正常，服務商已訓示相關員工；要求服務商交報告和建議改善措施，會繼續密切監察表現及敦促加強前線人員管理和培訓。

批隔半月才公布「不理想」

陳恒鑌：連出問題損市民信心

翻查運輸署資料，今年截至8月，紅隧每日車流平均約10.7萬架次，3日內7000架次未成功繳費，即每日約2300多輛車受影響，佔日均車流約2.2%。運輸及物流局昨回覆立法會，上月平均每日70宗政府隧道隧道費相關投訴個案，佔整體車流約0.02%，個案主要涉小部分未有車輛貼、其車牌號碼又不夠清晰予系統辨認的私家車。局方指隧道費服務商因而需人手辨認，承認過程「偶有出錯」，但情况「已有改善」。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，7000輛車未被收費屬嚴重事件，服務供應商及運輸署均有責任盡早向公眾通報，惟事隔半月才公布及回應不理想，日後應設通報機制。易通行推行半年由登記到運作收費接連出現問題，陳形容易通行屬本港交通「重大基建」，如可靠度不足會影響市民信心及其他政策推行，政府有責任監察承辦商表現，建議可以一年為限，如表現沒改善可研究是否需設罰則。

業界關注三隧分時收費更複雜

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培關注，下月三隧分流實施次階段「分時段收費」，每輛車收費更複雜、有更多資料需人手核對，屆時再出錯「好大鑊」，促政府加強監察承辦商培訓員工，避免再有同類事件。

相關字詞﹕汽車會 李耀培 陳恒鑌 快易通 運輸署 易通行

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