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訂場SmartPLAY啓用即「塞車」 康署：20萬流量難荷

【明報專訊】再有政府電子系統推出時「甩轆」，造價逾5億元、增至可同時容納1萬人的智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」昨早7時甫啓用即「塞車」，大批市民早上無法登入或預訂。康文署就造成市民不便表示歉意，稱昨早用戶流量大增，由平日數千增至約20萬，系統未能應付急增流量。有議員指系統已延期推出，應可做多次流量測試，質疑事前可做得更好。

資科辦要求推大型服務前做負荷測試

除SmartPLAY出問題，「易通行」服務供應商發現上月紅隧連續3日數據滯後，致7000多項交易未即時收費。創科局回覆本報，指最近個別電子公共服務系統未能如常運作，主要與技術故障及工作流程有關，資科辦已即時向相關部門提供技術支援及建議；又指資科辦正推行試點計劃，要求部門推出新大型電子服務前，由資科辦安排獨立測試服務承辦商做額外測試如負荷測試。

SmartPLAY加入防止「炒場」功能，用戶須實名登記及完成認證才可經系統租場；原定上月或以前推出，其後延期，當時康文署稱已登記用戶有21萬人。

昨早網上討論區不少人稱無法進入系統，或輪候預訂期間被「踢走」。陳先生向本報表示，昨早7時起多次無法進入預訂系統，畫面僅顯示「SmartPLAY將於2023年11月9日上午7時正式啟用」或「服務異常」，其後數小時嘗試登入不果。他稱無法接受數小時也未能登入，不滿新系統所費不菲卻無法登入。

康署：現運作正常 逾萬人成功訂場

康文署回覆本報稱，昨早SmartPLAY用戶流量大增，由平日一般數千增至約20萬，加上部分市民登入後需適應新系統版面設定而增加瀏覽時間，系統一些設定未能應付急增流量，導致登入及等候時間延長、出現錯誤信息、付款後需較長時間才收到確認信息等問題。

康文署指已即時與承辦商跟進，立即調整設定，昨早7時45分起系統陸續改善，系統運作現大致正常，已有逾1萬人成功訂場；又對引致市民不便表示歉意，會密切監察系統運作及就個別用戶問題跟進，包括付款問題。

業界料網絡攻擊 質疑當局把關

議員批事前測試可做得更好

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱不認為昨早有20萬人嘗試登入系統，料大部分為電腦程式或網絡攻擊，只要在進入系統前多加入Captcha等圖靈測試，協助系統分辨人和電腦，便可避免流量大增，質疑康文署及承辦商有否汲取舊系統經驗完善新系統設計，加強人機識別功能。

立法會科技創新界議員邱達根表示，不相信有20萬人同時登入系統，不少或是重複登入，亦不排除有人利用惡意軟件「炸爆」系統。他指該系統延後多時才推出，應可做多次流量測試，認為事前準備測試可做得更好，電訊商亦可就流量需求提供不同方案，包括排隊機制及按需求個別時間內增加容量。

邱指永久增大系統容量反而浪費公帑，認為政府今次只是「預錯數」，「一年得一次10萬人入嚟，平時得1000人，所以到10萬人嗰一刻應該要有預判點去做」。

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