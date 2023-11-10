東涌「樂建居」年底招標 業界倡後付增落標意欲

房屋局：會留意市場發展

樂建居東涌122區和柴灣祥民道兩幅地皮，分別今年底和明年首季招標，共提供約2300伙，其中東涌項目佔地約1.4公頃，可供1600伙，七成單位面積須大於375方呎，並以市價六五折發售。房屋局昨深夜回覆本報查詢，指兩幅地正按計劃做相關準備工作，會留意市場發展，適時公布公開招標詳情。

何鉅業提到，若政府可調整標書，容許承建商毋須即時繳付「三分之一地價」，可於賣樓後再付，承建商只需支付建築費、管理費和其他內部費用，其財務負擔和風險便減低，相信屆時可增樂建居吸引力。他又指樂建居屬政府房策重要項目，未必會押後年底招標日期，「希望早一日起好，早一日幫助小家庭」。

立法會選委會界別議員洪雯認為，政府仍可繼續就樂建居項目「試水溫」，但要適時調整政策，重新考慮招標條件。她指若東涌樂建居項目流標，政府或會因項目沒市場參與而邀請房協承建，而房協是「房屋實驗室」，可負責探索包括樂建居等項目的新建屋模式，故料房協有可能應邀承建。