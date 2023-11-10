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東涌東站地零入標 港鐵10年首見 同區今年3流標 業界：地處「開荒」新區損競投意欲

【明報專訊】今年以來推出招標的3幅東涌住宅地，均遭遇「滑鐵盧」。上月收到32份發展意向書的港鐵東涌東站1期發展項目昨日截標，港鐵公布未收到任何標書，為逾10年來再度有港鐵項目「零入標」。翻查資料，港府、港鐵今年推出的3個東涌項目皆告流標，對此測量業界指3幅地皮均位處新發展區、仍屬「開荒」階段，交通配套未到位，影響發展商競投意欲。

對上一次天榮站項目零入標

港鐵今年推出的兩個東涌發展項目，分別是2月推的小蠔灣1期發展項目，以及昨截標的東涌東站1期發展項目，兩者皆流標。值得留意的是今次並非港鐵項目首錄「零入標」，早於2013年2月推出的天水圍天榮站項目（現由新鴻基地產發展為大型新盤YOHO WEST），當時現場曾錄長實、新地派代表「入標」，惟港鐵表示該項目未收到標書，而據悉相關發展商代表當時遞交的文件，是就項目發展提供意見書，而非標書；意味事隔逾10年，再現「零入標」。就記者昨現場所見，有發展商代表遞交文件，不排除亦可能是發展商對項目的意見書。

會德豐梁志堅：

曾考慮獨資入標 惟計唔掂數

近年積極投地買「麵粉」的會德豐地產，公司主席梁志堅回應表示，集團雖曾考慮獨資入標，惟經仔細研究發現「計唔掂數」，計及前期費用及興建商場等成本，每方呎成本價約3000至4000元，而此成本還未計及建築成本、息口等，加上該區目前周邊配套未完善，因而放棄入標。

梁續稱，最新的《施政報告》公布一系列「減辣」舉措，本港樓市氣氛雖有改善，但仍非理想。

美聯測量師行董事林子彬表示，計及昨流標的東涌東站1期發展項目，今年該區推出的3幅地均流標，主要是相關地皮位處新發展區，屬「開荒」階段，交通配套仍未到位，加上市場前景不明朗，如利息仍高企，增加發展潛在風險，使發展商傾向選擇條件較成熟、投資風險較低的項目。

翻查資料，港鐵負責整個東涌東站項目的補地價，而1期發展項目，將由發展商支付「一口價」約11億元的前期費用、即市場俗稱的「入場費」，並以分紅比例決定誰中標；中標發展商亦須負責興建一條道路，而樓面約8.75萬方呎的商場，落成後需交還港鐵。

整個東涌東站發展項目將分期發展，日後將提供購物、社區設施及公共運輸交匯處等配套，其中1期位於東涌東站對面，可建住宅樓面近70萬方呎，另設約8.75萬方呎商場樓面，預計提供約1200伙，總樓面約78.34萬方呎。項目在截標前的市場估值介乎15.67億至31.3億元，折合每方呎樓面價約2000至4000元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕梁沛泓 林子彬 會德豐地產 梁志堅 小蠔灣第1期發展項目 東涌東站第1期發展項目

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