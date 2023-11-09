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私隱署：去年676「起底」投訴 拘19人

【明報專訊】個人資料私隱專員公署昨向立法會提交2022/23年度年報，年內共接獲3644宗投訴，較上一年度增加8%。公署稱「起底」仍是侵犯個人資料私隱的主要範疇，相關投訴個案有676宗，主動網上巡查個案則有841宗，共佔總數42%，按年多166宗；公署就「起底」個案展開83項刑事調查，採取19次拘捕行動，共逮捕19人。

刪1.7萬條起底資訊 遵從率逾95%

《私隱條例》自2021年10月修訂，將「起底」刑事化，賦權私隱專員刑事檢控權力，並可發出停止披露通知，要求移除「起底」信息。私隱公署2022/23年報指出，公署該年度內（2022年4月至2023年3月）向28個網上平台（大多由海外服務提供者運營）發出1006個停止披露通知，移除了17,829條「起底」資訊，在個別個案甚至移除整條「起底」頻道，整體遵從率逾95%。

19拘捕逾半涉錢 兩宗政見

19宗採取拘捕行動個案中，涉及金錢糾紛的個案最多，佔10宗（53%），另有兩宗（10%）涉及因政見不同而造成的糾紛（見圖）。公署稱，去年5月首次有人涉起底被捕，涉及一名32歲男子；另於去年10月一名27歲男子被定罪，更成為首宗「起底」罪定罪案件，該男子去年12月被判監禁8個月，是新「起底」罪行首宗判刑。

不當披露資料 資訊科技類別升兩倍

有關金錢糾紛的案件中，其中7宗與合約或租賃糾紛有關；職場糾紛案件源於勞資雙方矛盾及同事爭端；人際糾紛案件主要涉及感情瓜葛。至於被捕案件涉及「起底」的方式，有16宗（84%）是透過社交媒體平台及即時通訊軟件，其餘3宗則涉及張貼實體單張。

私隱公署在該年度內亦接獲2127宗非「起底」相關投訴，按年上升約5.4%，共涉2624項涉嫌違規行為，逾半指稱違規性質是「不當使用及披露個人資料」。涉及範疇則以資訊科技類別佔最多，有462宗，為上一年度的3倍，公署解釋是由於市民在即時通訊軟件、社交平台和智能電話應用程式使用個人資料，以及機構透過網絡平台蒐集個人資料情况日益普遍。

物業管理投訴亦升28.6%，公署相信是因新冠疫情期間物管公司需處理外賣員訪客登記、確診住戶呈報資料及派發防疫物資的情况大幅增加。

另外，公署於該年度內接獲98宗資料外泄事故通報，公私營機構各分別佔39及59宗，共涉及約79萬人的個人資料。相關個案涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置等。

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