譚耀宗：美倘制裁或「害」部分人 稱國安55條將「被迫」啟動

國安法第55條列明3種例外情形下，包括案件涉外國或者境外勢力介入的複雜情况、特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况，以及國安面對重大現實威脅下，經特區政府或駐港國安公署提出，並獲中央批准，由駐港國安公署對國安法規定的危害國安犯罪案件行使管轄權。

指施壓法官檢控人員屬干預

譚耀宗認為，雖然現階段美國尚未落實制裁，但要防患未然，警告美國「唔好亂嚟，你以為咁可以『幫到』某個人、某個案？可以維護呢啲觸犯國家安全罪行嘅人？幫佢唔到呀。可能仲害咗佢、累咗佢」。他說提出制裁的做法針對法官，「你話唔受（壓力），但做法明顯干預」，故已屬於威脅，認為向法官及檢控人員施壓，或令審判受影響。

立會全體聲明斥美政客干涉

不同團體及機構相繼出聲明或行動抗議美議員提出的制裁法案。全體立法會議員發表聯合聲明，指港府按法律履行維護國家安全和維護香港法治的責任，對危害國家安全等罪行執法是天經地義、不容歪曲的正當行為；美國政客妄圖干涉的卑劣行徑，必將徒勞無功。

香港地產建設商會表示，美國國會議員妄圖干預香港司法獨立，「是嚴重違反法治精神」，法治是香港核心價值，亦是良好營商環境的有力支柱。香港總商會表示，制裁做法有損所有企業包括外資企業的切身利益。工業總會表示，有關提案進一步破壞國際營商環境，工總對此表示強烈譴責。