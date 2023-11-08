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NFT派對後多人眼痛 有稱患「雪盲」

【明報專訊】著名NFT系列「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club，簡稱BAYC）上周六（4日）在啟德郵輪碼頭舉辦派對， 至少十多名參加者事後報稱眼睛灼熱劇痛及視力受損，有人被診斷患上俗稱「雪盲症」的「光害性角膜炎」， 形容自己「幾乎變盲」。醫管局回覆稱，急症室至昨日共錄得6宗疑出席該活動後眼部不適個案，病人情况穩定。有眼科醫生稱，雪盲症由直視紫外線等強光致角膜灼傷，通常一周至一個月內可完全恢復視力，而觀賞表演後患病較少見，估計或是舞台燈光設備有問題。

醫局接6個案 醫生料涉燈光問題

食環署回覆稱關注事件，該活動已獲發臨時公眾娛樂場所牌，會聯絡主辦單位了解，如有需要會轉介相關部門跟進，惟未回應發牌後曾否到場巡查燈光設備。據《南華早報》報道，BAYC所屬加密貨幣營銷和開發公司Yuga Labs稱活動有逾2000名來自60個國家的人出席，其行政總裁Daniel Alegre形容港府很支持活動，相關牌照（permits）數月內獲批。

接觸15傷者 主辦方查原因

BAYC周日（5日）在社交平台X（前稱Twitter）發帖稱，得悉部分參加者眼睛出問題，但估計僅不足1%參加者及工作人員現徵狀，已主動聯繫相關者查找原因，並鼓勵有徵狀者求醫。英國《金融時報》報道，Yuga Labs已接觸15名傷者。本報昨以電郵向Yuga Labs查詢會場是否誤用紫外線燈、活動開始前曾否檢查及會否向傷者賠償等，至截稿前未獲回覆。

醫生：一個月內可恢復視力

多名參加者連日在X發文稱事後眼睛不適，知名加密貨幣分析師Adrian Zdunczyk形容眼睛感到前所未有地痛，「幾乎變盲」，經診斷患上雪盲症，亦得悉有人需召救護車。

香港眼科學會會長李琬微稱，光害性角膜炎常見成因為直視經雪地反射的紫外線後灼傷角膜，故亦稱雪盲症，任何人直視紫外線、藍及紫色等波長短兼高強度光線一段時間均有可能患上，會流眼水、視力模糊、眼睛痛得無法睜開等，通常一周至一個月內可完全恢復視力，但若無適當處理或情况太嚴重引起黃斑部病變，則可能永久失明。李說舞台燈光一般有燈罩阻隔紫外線，或因大會安排有問題導致事故。

翻查資料，2017年潮流資訊網站Hypebeast於中環舉辦時裝活動亦出現類似狀况，當時燈光承辦商安裝的紫外線殺菌燈導致逾60人眼睛與皮膚不適，有參加者甚至失明近6小時。

相關字詞﹕光害性角膜炎 視力模糊 食環署 雪盲症

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