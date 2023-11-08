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料港今年經濟增長逾3% 陳茂波：轉口旅遊復蘇遜預期

【明報專訊】財政司長陳茂波昨在國際金融領袖投資峰會上表示，預期今年本港經濟增長逾3%。陳茂波周日（5日）發表的網誌，已表示周五（10日）將發表的全年GDP增長預測範圍，將低於年初的估算（3.5%至5.5%）。他昨解釋，今年首季與內地通關，經濟復蘇動力良好，亦估計下半年出口情况好轉，不過近期內地出口和香港轉口持續疲弱，加上旅客訪港受航班影響，現在只回到2018年的七成水平，尚未全面恢復與國際聯繫，因此經濟增長較預期疲弱。

年初估算全年增長3.5至5.5%

政府將於周五公布今年經濟增長最新預測。陳茂波表示，本港增速雖低於預期但復蘇動力持續，今年內和明年首季主要以旅客訪港和私人消費帶動，中期則以金融服務和科技創新帶動。

政府在《施政報告》下調樓市「辣稅」，陳茂波說，香港作為細小開放經濟體，受外圍及內地經濟環境影響較大，地緣政治升溫，利率高企時間拖長，置業者較為審慎可以理解，認為市場對政府樓市減辣反應冷靜是好事。

負資產回升過萬

「一般不應提早追貸款」

負資產宗數在9月底回升至1.1萬宗，有業主擔心像1998年金融風暴時按揭被「call loan」，即銀行要求提早還款重演。陳茂波說，當年負資產宗數高達10萬宗，他認為最重要是銀行如何處理負資產情况，政府和金管局對此立場清晰，只要客戶能還款付息，銀行一般情况下不應提早追回貸款。

陳茂波表示，香港經濟雖有外圍挑戰，但仍有逾3%增長，加上失業率低至2.8%，市民收入實質有增長，有助穩定供款能力；目前供樓和收入比例平均不到四成，到期但無法供款的比例也不到0.1%。

（金融峰會）

相關字詞﹕樓市 金融峰會 金融風險 經濟復蘇 香港經濟 陳茂波

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