何立峰籲港保國際化 擴「朋友圈」 金融峰會提3建議 促更好發揮融資功能

【明報專訊】國務院副總理何立峰昨天於第二屆國際金融領袖投資峰會發表開幕主題演講，他說中央支持香港保持國際化特色。就鞏固提升香港於國際金融領域的地位，深化各國各地區更加開放更密切交往合作，以更好融入國家發展大局，何立峰提出3項建議，包括要進一步擴展「朋友圈」，更好地發揮國際金融中心的融資功能。
籲加強建設 提升影響力
今年峰會主題為「駕馭複雜的環境」，並首次有副總理級中央官員在峰會發言。何立峰的3項建議包括：其一，香港要繼續加強自身建設，進一步提升影響力；中央支持香港在促進跨境貿易投資便利化，擴大金融業對外開放等方面先行先試，持續完善優化內地和香港金融互聯互通機制，進一步暢通投融資渠道，強化離岸人民幣業務的樞紐功能，增強國際資產管理中心的功能，打造亞太區域金融科技樞紐和亞洲綠色金融中心，以不斷完善和提升香港作為國際金融中心的功能。
其二，何立峰提出繼續保持國際化特色，進一步擴展朋友圈。中央支持香港保持國際化特色，以更好發揮國際金融中心的資金融通功能，積極參與區域合作，加強與全球金融業界的業務往來，開拓東盟、中東等市場。
其三，何立峰稱香港應主動適應市場變化，參與粵港澳大灣區的建設，進一步融入國家發展大局，並且在參與國家發展和現代化建設中進一步發展，壯大自身實力。
出席嘉賓機構總裁級數量超去年
財政司長陳茂波在午餐會表示峰會成功舉行，並達預期效果，期望明年繼續舉辦。出席嘉賓中有逾90人為全球最大金融機構的董事長或行政總裁，而峰會共300名嘉賓出席，包括來自銀行、保險公司、資產管理公司和私募基金業界等。無論總裁級人數、機構及嘉賓數量均超越去年（見表）。繼國際金融領袖投資峰會於今日結束後，金管局本月27及28日將與國際結算銀行（BIS）主辦金管局-BIS高級別會議。另外，沙特未來投資倡議研究所亦將於12月7及8日在香港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會，交流對世界大勢和熱點議題的看法。
匯控：內地流入財富活動升三四倍
匯豐控股（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在同一場合表示，今年從內地流入香港的財富業務活動量升近3至4倍，而年內匯豐的保險業務增長四成，當中一大部分自內地流入，而自新冠疫情結束後，大灣區的新零售銀行業務大增七成，香港中小型企業的新銀行業務亦暴升九成。祈耀年續稱，匯豐專門成立特別團隊服務大灣區內的新經濟發展，為新興初創公司提供貸款資助，該行因為其對資金需求極大，最近亦增加相關貸款額度。
行政長官李家超於峰會提到，截至去年底，香港的資產和財富管理業務規模近4萬億美元（約31.2萬億港元），較2019年高，而香港亦為亞洲的對冲基金中心，以及區內第二大私募股權中心。他亦提到，高息環境影響出口需求及遏抑經濟增長，地緣政治風險持續擴散亦影響國際貿易，令全球供應鏈複雜化，而香港是自由開放的經濟體，很難不受全球經濟逆風影響，但他相信有一國兩制及完善法制下，香港繼續是於世界具競爭力的經濟體之一。
明報記者
（金融峰會）
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