何立峰籲港保國際化 擴「朋友圈」 金融峰會提3建議 促更好發揮融資功能

籲加強建設 提升影響力

今年峰會主題為「駕馭複雜的環境」，並首次有副總理級中央官員在峰會發言。何立峰的3項建議包括：其一，香港要繼續加強自身建設，進一步提升影響力；中央支持香港在促進跨境貿易投資便利化，擴大金融業對外開放等方面先行先試，持續完善優化內地和香港金融互聯互通機制，進一步暢通投融資渠道，強化離岸人民幣業務的樞紐功能，增強國際資產管理中心的功能，打造亞太區域金融科技樞紐和亞洲綠色金融中心，以不斷完善和提升香港作為國際金融中心的功能。

其二，何立峰提出繼續保持國際化特色，進一步擴展朋友圈。中央支持香港保持國際化特色，以更好發揮國際金融中心的資金融通功能，積極參與區域合作，加強與全球金融業界的業務往來，開拓東盟、中東等市場。

其三，何立峰稱香港應主動適應市場變化，參與粵港澳大灣區的建設，進一步融入國家發展大局，並且在參與國家發展和現代化建設中進一步發展，壯大自身實力。

出席嘉賓機構總裁級數量超去年

財政司長陳茂波在午餐會表示峰會成功舉行，並達預期效果，期望明年繼續舉辦。出席嘉賓中有逾90人為全球最大金融機構的董事長或行政總裁，而峰會共300名嘉賓出席，包括來自銀行、保險公司、資產管理公司和私募基金業界等。無論總裁級人數、機構及嘉賓數量均超越去年（見表）。繼國際金融領袖投資峰會於今日結束後，金管局本月27及28日將與國際結算銀行（BIS）主辦金管局-BIS高級別會議。另外，沙特未來投資倡議研究所亦將於12月7及8日在香港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會，交流對世界大勢和熱點議題的看法。

匯控：內地流入財富活動升三四倍

匯豐控股（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在同一場合表示，今年從內地流入香港的財富業務活動量升近3至4倍，而年內匯豐的保險業務增長四成，當中一大部分自內地流入，而自新冠疫情結束後，大灣區的新零售銀行業務大增七成，香港中小型企業的新銀行業務亦暴升九成。祈耀年續稱，匯豐專門成立特別團隊服務大灣區內的新經濟發展，為新興初創公司提供貸款資助，該行因為其對資金需求極大，最近亦增加相關貸款額度。

行政長官李家超於峰會提到，截至去年底，香港的資產和財富管理業務規模近4萬億美元（約31.2萬億港元），較2019年高，而香港亦為亞洲的對冲基金中心，以及區內第二大私募股權中心。他亦提到，高息環境影響出口需求及遏抑經濟增長，地緣政治風險持續擴散亦影響國際貿易，令全球供應鏈複雜化，而香港是自由開放的經濟體，很難不受全球經濟逆風影響，但他相信有一國兩制及完善法制下，香港繼續是於世界具競爭力的經濟體之一。

明報記者

（金融峰會）

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